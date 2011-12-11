500 هزار نخ سیگار در خراسان شمالی امحاء شد

بجنورد - خبرگزاری مهر: 500 هزار نخ سیگار و 17 هزار و 500 بسته ناس با حضور مدیرکل مبارزه با قاچاق شرکت دخانیات ایران و سایر مسئولان استانی در بجنورد امحاء شد.