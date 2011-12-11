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۲۰ آذر ۱۳۹۰، ۱۵:۱۹

500 هزار نخ سیگار در خراسان شمالی امحاء شد

500 هزار نخ سیگار در خراسان شمالی امحاء شد

بجنورد - خبرگزاری مهر: 500 هزار نخ سیگار و 17 هزار و 500 بسته ناس با حضور مدیرکل مبارزه با قاچاق شرکت دخانیات ایران و سایر مسئولان استانی در بجنورد امحاء شد.

مدیرکل سازمان دخانیات خراسان شمالی ظهر یک شنبه در حاشیه مراسم امحا کشفیات دخانیات خراسان شمالی در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار داشت: از ابتدای سال جاری تاکنون 670 هزار نخ سیگار قاچاق در استان کشف شده است که در مقایسه با کشفیات مدت مشابه سال گذشته 30 درصد افزایش یافته است.

علیرضا دوانلو تصریح کرد: کشفیات سیگار قاچاق استان در سال گذشته 470 هزار نخ سیگار بوده است.

وی افزود: امروز نیز به طور نمادین 500 هزار نخ سیگار و 520 هزار گرم ناس در بجنورد امحاء می شود.

وی اضافه کرد: بیشتر کشفیات ناس و سیگار استان از اطراف مدارس و مراکز آموزشی استان جمع آوری شده است.

کد مطلب 1480717

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