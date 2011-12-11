500 هزار نخ سیگار در خراسان شمالی امحاء شد

مدیرکل سازمان دخانیات خراسان شمالی ظهر یک شنبه در حاشیه مراسم امحا کشفیات دخانیات خراسان شمالی در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار داشت: از ابتدای سال جاری تاکنون 670 هزار نخ سیگار قاچاق در استان کشف شده است که در مقایسه با کشفیات مدت مشابه سال گذشته 30 درصد افزایش یافته است.
علیرضا دوانلو تصریح کرد: کشفیات سیگار قاچاق استان در سال گذشته 470 هزار نخ سیگار بوده است.
وی افزود: امروز نیز به طور نمادین 500 هزار نخ سیگار و 520 هزار گرم ناس در بجنورد امحاء می شود.
وی اضافه کرد: بیشتر کشفیات ناس و سیگار استان از اطراف مدارس و مراکز آموزشی استان جمع آوری شده است.
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