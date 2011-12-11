برگزاری کارگاه یک روزه آموزشی مقررات کار در سراب

به گزارش خبرگزاری مهر، عبدالرضا وکیل آزاد با اشاره به اهداف برگزاری این کارگاه گفت: به منظور آشنایی اعضای مراجع حل اختلاف و شوراهای سازش کارگاه یک روزه آشنایی با مقررات ویژه کار در شهرستان سراب برگزارشد.

وکیل آزاد، نخستین سرپرست اداره تعاون،کار و رفاه اجتماعی سراب گفت: در راستای ارتقای سطح علمی و عملی کارکنان و با هدف آشنایی شرکت کنندگان از آخرین و جدیدترین دستورالعمل ها، بخشنامه ها و قوانین موضوعه ،کارگاه آموزشی قوانین و مقررات کار در سراب برگزارشد.

وکیل آزاد شمار شرکت کنندگان در این کارگاه را 25 نفر اعلام کرد و افزود: در این کارگاه اعضای مراجع حل اختلاف و شوراهای سازش شهرستان های سراب و بستان آباد حضور یافتند.

وی عمده ترین قوانین موضوعه جدید را که در این کارگاه تدریس شده، اتخاذ رویه واحد در صدورآراء هیئت های تشخیص و حل اختلاف و نیز شوراهای سازش اداری عنوان کرد.

گفتنی است، در پی ادغام وزارتخانه های تعاون، کار و رفاه و تامین اجتماعی، ماه گذشته با ادغام دو اداره کار و اموراجتماعی و تعاون نخستین اداره تعاون، کار و رفاه اجتماعی در سراب نیز شکل گرفته و با حکم یونس فاتح مدیر کل تعاون، کار و رفاه اجتماعی عبدالرضا وکیل ازاد سرپرست سابق اداره تعاون به عنوان سرپرست این اداره جدید التاسیس معرفی شد.