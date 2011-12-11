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۲۰ آذر ۱۳۹۰، ۱۴:۵۷

برگزاری کارگاه یک روزه آموزشی مقررات کار در سراب

برگزاری کارگاه یک روزه آموزشی مقررات کار در سراب

سراب - خبرگزاری مهر: رئیس اداره تعاون، کار و رفاه اجتماعی شهرستان سراب از برگزاری کارگاه یک روزه آموزشی مقررات کار در این شهرستان خبر داد.

به گزارش خبرگزاری مهر، عبدالرضا وکیل آزاد با اشاره به اهداف برگزاری این کارگاه گفت: به منظور آشنایی اعضای مراجع حل اختلاف و شوراهای سازش کارگاه یک روزه آشنایی با مقررات ویژه کار در شهرستان سراب برگزارشد.

وکیل آزاد، نخستین سرپرست اداره تعاون،کار و رفاه اجتماعی سراب گفت: در راستای ارتقای سطح علمی و عملی کارکنان و با هدف آشنایی شرکت کنندگان از آخرین و جدیدترین دستورالعمل ها، بخشنامه ها و قوانین موضوعه ،کارگاه آموزشی قوانین و مقررات کار در سراب برگزارشد.

وکیل آزاد شمار شرکت کنندگان در این کارگاه را  25 نفر اعلام کرد و افزود: در این کارگاه اعضای مراجع حل اختلاف و شوراهای سازش شهرستان های سراب و بستان آباد حضور یافتند.

وی عمده ترین قوانین موضوعه جدید را که در این کارگاه تدریس شده، اتخاذ رویه واحد در صدورآراء هیئت های تشخیص و حل اختلاف و نیز شوراهای سازش اداری عنوان کرد.

گفتنی است، در پی ادغام وزارتخانه های تعاون، کار و رفاه و تامین اجتماعی، ماه گذشته  با ادغام دو اداره کار و اموراجتماعی و تعاون نخستین اداره تعاون، کار و رفاه اجتماعی در سراب نیز شکل گرفته و با حکم یونس فاتح مدیر کل تعاون، کار و رفاه اجتماعی عبدالرضا وکیل ازاد سرپرست سابق اداره تعاون به عنوان سرپرست این اداره جدید التاسیس معرفی شد.

کد مطلب 1480720

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