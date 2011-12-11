خیر گنابادی 400 میلیون ریال برای احداث نمازخانه اهدا کرد

به گزارش خبرنگار مهر، احمد خاکستانی ظهر یکشنبه در جمع خبرنگاران اظهار کرد: حسن قربانی مقدم خیر گنابادی در یک امر خداپسندانه با اختصاص 400 میلیون ریال بانی ساخت نماز خانه مدرسه عاشورای روستای رهن واقع در این شهرستان شد.

وی افزود: این نماز خانه در زمینی به مساحت 2هزار مترمربع و با هزینه برآورد شده مبلغ 800 میلیون ریال احداث خواهد شد که 50 درصد آن در تعهد خیر و بقیه از محل اعتبارات عمرانی تامین و پرداخت می شود.

خاکستانی گفت: مبلغ یک میلیون و 100 هزار تومان توسط خیرین شهرستان جهت خرید کیت آموزشی علوم و ریاضی به مدرسه شهید پیشاهنگ دلویی کمک شد.

وی با اشاره به اینکه سال گذشته بالغ بر 14 نماز خانه در مدارس گناباد احداث شده، افزود: در سال جاری نیز احداث دو نماز خانه در دستور کار است.

وی بیان کرد: مدرسه سازی از کارهایی خداپسندانه و ارزشمند است و تجهیز مدارس به امکانات و فضای مناسب به ویژه نماز خانه می تواند امنیت روحی و روانی دانش آموزان و والدین را به دنبال داشته باشد.

خاکستانی تصریح کرد: در شهرستان گناباد دراین امر خیر همکاری و مساعدتهای خوبی با آموزش و پرورش صورت گرفته است.