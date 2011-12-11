مجید غلام نژاد در مورد پیروزی سه بر صفر برابر شاهین بوشهردر گفتگو با خبرنگار مهر گفت: یکی از بهترین بازیهایمان را مقابل شاهین به نمایش گذاشتیم می‌دانستیم شاهین چطور بازی می‌کند و با تدابیری که کادر فنی اندیشیده بود توانستیم به یک برد شیرین خانگی برسیم. ما به حریف اجازه خودنمایی ندادیم. شاهین که برابر استقلال آنقدر خوب بازی کرده بود برابر تیم ما نتوانست حرفی برای گفتن داشته باشد.

وی ادامه داد: قطعا روند رو به رشد سایپا آغاز شده است و روزهای روشنی در انتظار تیم سایپا خواهد بود.

غلام نژاد در مورد دیدار با نفت آبادان گفت: بازی در آبادان بسیار دشوار است و این تیم اکنون کادر فنی جدیدی را هم به خدمت گرفته است با این حال برای کسب یک نتیجه خوب راهی آبادان می‌شویم.