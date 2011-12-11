به گزارش خبرگزاری مهر، مرتضی قادری افزود: امروزه استفاده از نوار قلب (ECG) به عنوان یک ابزار تشخیص بیماریهای قلبی متداول است همچنین تفسیر صحیح نوار قلب امری ضروری و زمانبر است.
وی با تاکید بر اهمیت معیار زمان در تشخیص و معالجهی بیماران قلبی افزود: روشهای گوناگونی برای تفسیر ECG به کمک متخصصان و کادر درمانی آمده و خطکش ECG نیز یکی از این روشهاست که هیچ نمونه داخلی برای آن وجود نداشته است.
قادری تصریح کرد: بر همین اساس در مرکز مدیریت حوادث و فوریتهای پزشکی استان اصفهان، نمونهای از این خطکش را که ابزاری ساده و ارزان قیمت است را برای تفسیر نوار قلبی طراحی و ساختهایم.
وی با اشاره به اینکه طبق تحقیقات به عمل آمده این اولین نمونه داخلی از خطکش ECG است، یادآور شد: این وسیلهبه کاربر این امکان را میدهد که در کوتاهترین زمان ممکن، یک نوار قلب را از نظر سرعت ضربان قلب و نیز فواصل موجهای قلب (R-QRF-QT) تفسیر کند.
مسئول آموزش مرکز مدیریت حوادث و فوریتهای پزشکی استان اصفهان اظهار داشت: کتاب اورژانسهای طبی پیشبیمارستانی میانی (چاپ وزارت بهداشت) و کتاب لاتین EMS-Field Guide از منابع استفاده شده در طراحی و ساخت نمونهی داخلی خط کش ECG بوده است.
مرکز مدیریت حوادث و فوریتهای پزشکی استان اصفهان در حال پیگیری مراحل ثبت این اختراع است.
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