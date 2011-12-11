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۲۰ آذر ۱۳۹۰، ۱۵:۱۶

محسن عاشوری:

تابع تصمیم باشگاه پرسپولیس هستم/ تا انتخاب سرمربی تیم را هدایت می‌کنم

تابع تصمیم باشگاه پرسپولیس هستم/ تا انتخاب سرمربی تیم را هدایت می‌کنم

سرمربی موقت تیم فوتبال پرسپولیس با یادآوری اینکه با این باشگاه قرارداد دارد، گفت: من تایع تصمیم مسئولان باشگاه هستم و هر تصمیمی بگیرند، انجام خواهم داد.

به گزارش خبرنگار مهر، محسن عاشوری پس از تمرین امروز یکشنبه تیم پرسپولیس ضمن بیان مطلب فوق گفت: از امروز با نظر مسئولان باشگاه و علی پروین، هدایت تمرینات تیم تا زمان انتخاب سرمربی جدید به همراه زومدیک به من سپرده شد.

وی ادامه داد: با توجه به شرایط تیم، امروز یک جلسه تمرین ریکاوری برگزار کردیم و از زومدیک هم خواسته‌ام تا از فردا برنامه‌های شادتر تمرینی برای بازیکنان در نظر بگیرد تا آنها برای دیدار هفته جاری مقابل راه‌آهن از نظر روحی - روانی تقویت شوند.

مربی موقت تیم پرسپولیس خاطرنشان کرد: وقتی سرمربی جدید انتخاب شد، وی در انتخاب دستیار مختار است. من با باشگاه قرارداد دارم و با نظر باشگاه به فعالیتم ادامه می‌‍دهم.

عاشوری با بیان اینکه از انتخاب سرمربی جدید خبری ندارد، در پایان گفت: همانطور که گفتم تابع باشگاه هستم و تا زمانی که سرمربی جدید معرفی شود، مسئولیتی که به من سپرده شده است را به بهترین نحو انجام می‌دهم.

کد مطلب 1480729

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