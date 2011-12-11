به گزارش خبرنگار مهر، محسن عاشوری پس از تمرین امروز یکشنبه تیم پرسپولیس ضمن بیان مطلب فوق گفت: از امروز با نظر مسئولان باشگاه و علی پروین، هدایت تمرینات تیم تا زمان انتخاب سرمربی جدید به همراه زومدیک به من سپرده شد.

وی ادامه داد: با توجه به شرایط تیم، امروز یک جلسه تمرین ریکاوری برگزار کردیم و از زومدیک هم خواسته‌ام تا از فردا برنامه‌های شادتر تمرینی برای بازیکنان در نظر بگیرد تا آنها برای دیدار هفته جاری مقابل راه‌آهن از نظر روحی - روانی تقویت شوند.

مربی موقت تیم پرسپولیس خاطرنشان کرد: وقتی سرمربی جدید انتخاب شد، وی در انتخاب دستیار مختار است. من با باشگاه قرارداد دارم و با نظر باشگاه به فعالیتم ادامه می‌‍دهم.

عاشوری با بیان اینکه از انتخاب سرمربی جدید خبری ندارد، در پایان گفت: همانطور که گفتم تابع باشگاه هستم و تا زمانی که سرمربی جدید معرفی شود، مسئولیتی که به من سپرده شده است را به بهترین نحو انجام می‌دهم.