گردونه باطل جمع آوری معتادان/ لرستان نیازمند مرکز قرنطینه است

به گزارش خبرنگار مهر، حضور معتادان در برخی مناطق شهر خرم آباد بارها تاکنون مورد گلایه و انتقاد مردم قرار گرفته است ولی متاسفانه این روند علی رغم پاکسازیهای متعدد نیروی انتظامی همچنان ادامه دارد و حتی در برخی اوقات مردم شاهد تکدی گری این افراد در سطح شهر هستند.

چرا نتیجه جلسات متعدد عملیاتی نمی شود؟

حضور معتادان در سطح شهر خرم آباد معضلی است که برای آن جلسات مختلفی گرفته شده و نتیجه همه این جلسات به موضوع احداث مرکز نگهداری و قرنطینه ختم شده است ولی اینکه چرا این موضوع عملیاتی نمی شود سوالی است که اذهان افکار عمومی را درگیر کرده است.

این در حالیست که حضور معتادان در سطح شهر و انجام برخی جرایم خرد به مانند تکدی گری و سرقت موجب افزایش احساس ناامنی در میان مردم شده ولی برای حل این مشکل هنوز راهکار عملیاتی در دستور کار قرار نگرفته است.

معتادانی که به بیماریهای خطرناک مثل هپاتیت و ایدز مبتلا هستند

فرمانده انتظامی استان لرستان پیش از ظهر یکشنبه درجمع خبرنگاران و اصحاب رسانه استان با اشاره به عدم وجود یک اردوگاه ثابت برای نگهداری معتادان پر خطر در لرستان اظهار داشت: لرستان به یک محل به عنوان قرنطینه برای معتادان پرخطر نیاز دارد.

سردار کاظم علیزاده با بیان اینکه معتادان پرخطر استان که به بیماریهای خطرناک مثل هپاتیت و ایدز مبتلا هستند باید جمع آوری شوند یادآور شد: برای نگهداری معتادان پرخطر ایجاد یک فضایی در حد 250 تا 300 نفر ضروری است.

وی با اشاره به اینکه نیروی انتظامی تنها وظیفه جمع آوری معتادان را به عهده دارد و تاکنون نیز این وظیفه را انجام داده است افزود: نگهداری از این معتادین به عهده نیروی انتظامی نیست و دستگاههای ذی ربط باید تمام تلاش خود را برای ایجاد یک محل برای نگهداری از آنها را به کار گیرد.

رابطه حضور معتادان در سطح شهر و وقوع جرایم

سردار علیزاده در ادامه با اشاره به اینکه حضور معتادان پرخطر، کارتن خوابها و معتادانی که از سوی خانواده هایشان طرد شده اند موجب وقوع جرایم خرد در سطح جامعه می شود یادآور شد: این افراد ناچارند برای تامین مالی خود دست به جرایم مختلفی مثل سرقت بزنند و به این ترتیب باعث ایجاد ناامنی در جامعه شوند.

وی تصریح کرد: ایجاد قرنطینه می تواند در راستای کاهش میزان جرایم خرد موثر باشد.

فرمانده انتظامی استان لرستان با بیان اینکه باید رابطه بین جرایم خرد و معتادان حل شود افزود: با ایجاد یک محل برای نگهداری معتادان درصد بالایی از جرایم کاهش می یابد.

تسلسلی باطل و معتادانی که زودتر از مامور پلیس به محل تخلف باز می گردند!

وی در ادامه عنوان کرد: اگر اردوگاه نگهداری معتادان ایجاد نشود ما در دستگیری معتادان تنها در یک گردونه باطل می چرخیم و این معضل به طور اساسی حل نمی شود.

سردار علیزاده با اشاره به اینکه نیروی انتظامی معتادان را دستگیر می کند ولی به دلیل عدم وجود یک مرکز برای نگهداری آنها بعد از48 ساعت دوباره به سطح شهر برمی گردند اظهار داشت: روند به گونه ای است که معتادانی که دستگیر می شوند زودتر از ماموران نیروی انتظامی دوباره به محل تخلف برمی گردند!

این معضل در حالی به عنوان انتقاد جدی دستگاه انتظامی استان مطرح است که پیش از این بارها در جلساتی چون شورای مواد مخدر به این موضوع پرداخته و مصوب شده که هر چه سریعتر نسبت به احداث مرکز نگهداری معتادان اقدام شود.

از سوی دیگر مرور اظهارات مسئولان مختلف استان نیز موید همین مطلب است که راهکاری که باید به صورت ویژه در دستور کار قرار گیرد احداث مرکز قرنطینه معتادان پرخطر است نه جمع آوری و سپس رهاسازی مجدد معتادان!

50 درصد زندانیان لرستان مربوط به مواد مخدر هستند

این روند در حالیست که پیش از این نیز مدیر کل زندانهای استان لرستان با اشاره به روند رو به رشد افزایش زندانیان مرتبط با مواد مخدر گفته بود که در حال حاضر 50 درصد از زندانیان موجود در زندانهای استان در رابطه با مواد مخدر است.

محمد علی محمدی در گفتگو با خبرنگار مهر در خرم آباد اظهار داشت: در حال حاضر از آمار زندانیان موجود در زندانهای لرستان 50 درصد به بحث مواد مخدر اختصاص دارد که با توجه به تراکم جمعیت زندانیان نگهداری این افراد در زندانهای استان با مشکل مواجه است.

مدیر کل زندانهای استان لرستان از حضور معتادان در زندانهای استان با عنوان یک چالش یاد کرد و ادامه داد: این امر موجب شده که اقدامات درمانی و فرهنگی در این بخش نیز با مشکلاتی مواجه شود.

اجماع مسئولان بر روی تصمیمی که عملیاتی نمی شود!

از سوی دیگر حضور معتادان در سطح شهر پدیده ای به اسم متکدیان معتاد را رقم زده است که در برخی موارد آسایش را از شهروندان سلب می کنند. متکدیانی که می توان آنها در برخی از پایانه های شهرهای استان و یا در کنار پلهای عابر پیاده و معابر دید.

همه این موارد در حالی مطرح می شود که پیش از این استاندار لرستان به عنوان عالی ترین مقام دولت در استان و معاون سیاسی امنیتی استانداری لرستان نیز بر ضرورت راه اندازی مرکزی در راستای نگهداری معتادان در این استان تاکید کرده بودند.

جمع بندی اظهارات متولیان امر در این بخش نشان دهنده اجماع مسئولان بر روی احداث مرکز نگهداری و قرنطینه معتادان است ولی اینکه چرا این تصمیم اجرایی نمی شود و متولی اجرای آن کدام دستگاه است هنوز معلوم نیست.

به نظر می رسد زمان آن فرارسیده که تصمیمات اتخاذ شده از حالت تصمیم صرف خارج شده و جنبه عملیاتی به خود بگیرد وگرنه معضل معتادان در سطح شهرهای استان و جرایم ناشی از حضور آنها در سطح جامعه در تسلسل واهی جمع آوری و رهاسازی باقی خواهد ماند.

.......................................

گزارش: زهرا حسینی