خیمه عاشورا تا تجلی بصیرت

به گزارش خبرگزاری مهر، به منظور حمایت از طرح‌ها و نقاشی هایی که در بخش نقاشی دیواری این یادواره برگزیده می‌شود با هماهنگی شهرداری در استان‌های ایران به صورت نقاشی دیواری اجرا می‌شود.

بنابر اعلام برگزارکنندگان نخستین یادواره هنری «تجلی بصیرت» مسئول اجرای پروژه نقاشی دیواری صاحب اثر خواهد بود و به برگزیدگان این بخش نفر اول نفر اول: تندیس نمایشگاه، لوح افتخار و مبلغ 25 میلیون ریال، نفر دوم: تندیس نمایشگاه، لوح افتخار و مبلغ 20 میلیون ریال و نفر سوم: تندیس نمایشگاه، لوح افتخار و مبلغ 15میلیون ریال اهدا خواهد شد.

نخستین یادواره هنری «تجلی بصیرت» به همت معاونت امور هنری وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی در سه بخش موسیقی، تجسمی و تئاتر دی ماه 1390 در تهران و شهرستان‌ها برگزار خواهد شد.

دفاع مقدس در نمایشگاه فرهنگی هنری عاشورا

«خیمه عاشورا و دفاع مقدس» با هدف استخراج مفاهیم مشترک بین مکتب حسینی و عاشورا و دفاع مقدس و اجرای مسابقه پیامکی «خیمه خورشید» با هدف گسترش فرهنگ عاشورایی هر روز در نمایشگاه فرهنگی هنری «خیمه خورشید» برگزار می‌شود. این مسابقه با هدف گسترش فرهنگ عاشورایی به صورت روزانه با طرح سوالی در رابطه با واقعه عاشورا و فرهنگ و عبرت‌های آن در طول برگزاری نمایشگاه اجرا می‌شود.

بازدیدکنندگان نمایشگاه فرهنگی هنری «خیمه خورشید» برای شرکت در این مسابقه چهار گزینه‌ای باید عدد گزینه صحیح را به سامانه پیامکی 100004510 ارسال کنند. هر روز به قید قرعه به برندگان این مسابقه جوایز نفیسی اهداء خواهد شد.

بنابراین گزارش در طول برگزاری نمایشگاه فرهنگی هنری «خیمه خورشید»، نشست‌های ادبی نیز با موضوع ادبیات عاشورایی و معرفی کتاب‌ها و نویسندگان این حوزه برگزار می‌شود. همچنین برگزاری شب‌های شعر عاشورایی با حضور شاعران برجسته کشور همراه با نمایشنامه‌خوانی،مقتل خوانی و خوانش مثنوی طاقدیس و برگزاری آیین تعزیه از دیگر برنامه‌های روزانه نمایشگاه فرهنگی هنری «خیمه خورشید» است.

نمایشگاه «خیمه خورشید» به همت سازمان فرهنگی هنری شهرداری تهران و به مناسبت ایام محرم و سوگواری سالار شهیدان در حال برگزاری است برای دریافت اطلاعات بیشتر با شماره 1837 تماس بگیرید.



نمایشگاه خوشنویسی در گالری شکوه

تازه ترین خوشنویسی های مجتبی ملک زاده، خوشنویس برجسته عصر جمعه 25 آذر در گالری شکوه به معرض تماشا گذاشته خواهد شد. ملک زاده که به خط شکسته هایش شهرت دارد در این نمایشگاه اشعار سپید شاملو را تم موضوعی آثارش قرار داده و در فرم و ارائه این آثار برخوردی متفاوت و نو را پیش گرفته است.

این نمایشگاه بیست و چهارمین نمایشگاه انفرادی ملک زاده به شمار می‌آید که عضو شورای ارزشیابی انجمن خوشنویسان ایران است و در باغ موزه هنر ایرانی دوره‌های فوق ممتاز خوشنویسی را تدریس می‌کند.

همزمان با این نمایشگاه، تازه‌ترین کتاب این هنرمند صاحب سبک با عنوان «چهل سطر» در گالری شکوه رونمایی خواهد شد. خوشنویسی های این کتاب که سال پیش در همین گالری شکوه به روی دیوار بود، برگزیده ای از ادبیات کلاسیک ایرانی را به خط خوش شکسته ملک‌زاده روایت می کند. «چهل سطر» در یکصد صفحه توسط «کانون هنر ایران و پیکره» به زیور طبع آراسته شده‌است. از این هنرمند 51 ساله، پیش تر کتاب های مناجات حضرت امیرالمؤمنین(ع)، ترکیب بندی های محتشم کاشانی، سطر... چاپ شده بود.

نمایشگاه خوشنویسی‌های مجتبی ملک‌زاده تا چهارشنبه 30 آذر دایر خواهد بود وعلاقه‌مندان می‌توانند از این آثار در گالری شکوه واقع در خیابان فرمانیه، بلوار اندرزگو، کوچه امیر نوری، پلاک 19 دیدن کنند.