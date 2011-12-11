ثبت ازدواج با اتباع بیگانه در قوچان با محدودیت مواجه می شود

به گزارش خبرنگار مهر، رمضانعلی حسین زاده ظهر یکشنبه در جلسه ای با موضوع پیشگیری از ازدواج دختران ایرانی با اتباع خارجی اظهار کرد: تذکرات و دستورات لازم برای محدودیت در ثبت اینگونه ازدواج ها بزودی توسط اداره اسناد و املاک به دفاتر رسمی ثبت ازدواج شهرستان ابلاغ خواهد شد.

وی افزود: تولد فرزندان فاقد مدارک هویتی و وجود موانعی برای ادامه تحصیل، اشتغال و ازدواج آنان تنها بخشی از معضلات گریبانگیر این افراد است.

وی بر لزوم حمایت از زنان ایرانی که همسران غیرایرانی آنها را ترک کرده اند تاکید و اضافه کرد: بایستی از تمامی ابزارهای قانونی در راستای ایجاد محدودیت در وقوع این ازدواج ها استفاده نمود.

معاون سیاسی اجتماعی فرمانداری قوچان آگاهی از وضعیت شهرستان و اطلاع از آمار میزان ازدواج با اتباع بیگانه را شرط لازم برای برنامه ریزی صحیح، جامع و کارگشا در حل این معضل دانست و ادامه داد: آموزش و پرورش شهرستان موظف است در اسرع وقت نسبت به اعلام آمار دقیق دانش آموزانی که از مادر ایرانی و پدر غیر ایرانی متولد شده اند اقدام کند.

وی اظهار داشت: از آنجا که کمیته امداد امام خمینی(ره) و بهزیستی دو ارگان تاثیرگذار در بحث آموزش و ارتقاء آگاهی عمومی در این زمینه هستند، باید در قالب کارگاه های آموزشی به تبیین معضلات ناشی از ازدواج با غیر ایرانیان برای خانواده های تحت پوشش خود بپردازند.

حسین زاده همچنین برگزاری جلسات آموزشی برای دانش آموزان مقاطع راهنمایی و دبیرستان به ویژه در روستاها را اقدامی موثر در پیشگیری از وقوع این ازدواج ها دانست و خواستار اهتمام اداره آموزش و پرورش شهرستان قوچان در اجرای این مصوبه شد.