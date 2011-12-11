اعلام عزای عمومی در رفسنجان/ حجت الاسلام هاشمیان به خاک سپرده شد

به گزارش خبرنگار مهر، مراسم تشییع امام جمعه رفسنجان ظهر یکشنبه با حضور حجت الاسلام گلپایگانی رئیس دفتر مقام معظم رهبری، استاندارکرمان، امام جمعه کرمان و تنی چند از مسئولین استان کرمان و با حضور گسترده مردم رفسنجان به خاک سپرده شد.

حجت الاسلام هاشمیان ظهر شنبه در سن 84 سالگی بر اثر نارسایی کلیوی و کهولت سن دار فانی را وداع گفت.

پیکر این روحانی در گلزار شهداء رفسنجان و در میان حزن و اندوه مردم این دیار به خاک سپرده شد.

این روحانی بزرگوار به مدت 30 سال امام جمعه رفسنجان بود.

حجت الاسلام هاشمیان از محضر علمایی چون علامه طباطبایی، مشکینی، نوری همدانی، آیت الله بروجردی و امام خمینی(ره ) بهره برده است.

طی این مراسم رئیس دفتر مقام معظم رهبری حجت الاسلام محمد محمدی گلپایگانی پیام تسلیت رهبر معظم انقلاب را قرائت کرد.

همچنین در رفسنجان دو روز عزای عمومی اعلام شد.