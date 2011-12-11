به گزارش خبرنگار مهر، نشر چشمه با انتشارات آلمانی رندوم هاوس، برای خرید امتیاز انتشار ترجمه‌ فارسی کتاب «کاروان ته کوزه شیر» طبق قانون بین‌المللی حق انحصاری نشر اثر (کپی رایت) به توافق رسیده و این مجموعه ‌داستان با زیرعنوان «داستان‌های گروتسک» به زودی روانه کتاب‌فروشی‌ها می‌شود.

در این مجموعه خواننده ایرانی می‌تواند برای اولین‌بار نزدیک به سی‌ و پنج داستان از این نویسنده صاحب‌سبک آلمانی را بخواند.

ناصر غیاثی در مقدمه این مجموعه نوشته است: «فرانتس هولر متولد ۱۹۴۳ در سویس هنرمندی چنداستعداده است. داستان و رمان و نمایش‌نامه و کتابِ کودکان می‌نویسد، برای تلویزیون و سینما فیلم می‌سازد، در رادیو برنامه اجرا می‌کند، ترانه‌سرا است و ویلون سل می‌نوازد. آثار متعددش جوایز بسیاری را برای او به ارمغان آورده است.

مجموعه کتاب‌هایی که هولر در طول سی سال گذشته برای بزرگ‌سالان و کودکان منتشر کرده، حجم عظیمی، بیش از پنجاه کتاب را شامل می‌شود. آثارش سراسر پر از خیال است. خیال‌پردازی‌های بی‌حدومرز او وقایع خُرد روزمره را می‌گیرد، به آن پروبال می‌دهد و آن را سرانجام به عبث می‌کشاند تا خواننده را خندانده و در عین‌حال بگریاند. مجموعه‌ «کاروان» گزیده‌ای است از داستانک‌هایی که خود نویسنده آن‌ها را برای این مجموعه انتخاب کرده. من نیز سه داستان از کتاب دیگر او را، «پایان یک روز عادی» به این کتاب افزوده‌ام.»

این مجموعه‌داستان به‌زودی با قیمت 2200 تومان در کتابفروشی‌ها خواهد بود.