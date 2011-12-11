اخبار کوتاه از ورزش استان قم

به گزارش خبرنگار مهر، تیم فوتبال رده سنی نوجوانان صبای قم در پنجمین هفته لیگ برتر فوتبال نوجوانان باشگاه‌های کشور برابر تیم فوتبال نوجوانان برق شیراز به میدان می‌رود.



بر اساس برنامه سازمان لیگ آزادگان فدراسیون فوتبال، این دیدار در حالی روز جمعه این هفته در شیراز برگزار می‌شود که تیم فوتبال نوجوانان صبای قم در حال حاضر از چهار مسابقه خود در نیم فصل نخست مرحله گروهی مسابقات لیگ دسته برتر فوتبال رده سنی نوجوانان باشگاه های کشور با کسب شش امتیاز از دو پیروزی و دو باخت در مکان سوم جدول رده بندی جای دارد.



مصاف صبای قم با سپاسی شیراز پنجشنبه در لیگ برتر فوتبال



تیم فوتبال صبای قم در هفته پایانی از دور رفت یازدهمین دوره مسابقات لیگ برتر فوتبال باشگاه‌های کشور عصر پنجشنبه این هفته به مصاف تیم سپاسی شیراز می‌‌رود.



بر اساس برنامه سازمان لیگ برتر فدراسیون فوتبال کشورمان، دیدارهای هفته پایانی از دور رفت رقابت‌های لیگ برتر فوتبال باشگاه‌های کشور از روزهای پایانی این هفته آغاز می شود اما بر اساس برنامه ، دیدار تیم های فوتسال سپاسی شیراز و صبای قم از هفته هفدهم لیگ برتر فوتبال از ساعت 15 عصر پنجشنبه بیست و چهارم آذر ماه در ورزشگاه یادگار امام قم برگزار می شود.



تیم فوتبال صبای قم در حال حاضر با کسب 28 امتیاز بعد از تیم های فوتبال استقلال تهران، نفت تهران و تراکتور سازی تبریز در مکان چهارم جدول رده بندی یازدهمین دوره مسابقات لیگ برتر فوتبال باشگاه‌های کشور ایستاده است.



جدال جهش ترابری قم با پویا تهران دوشنبه آینده در لیگ برتر بسکتبال



تیم بسکتبال جهش ترابری قم در هفته آغازین از دور برگشت مرحله گروهی رقابت‌های لیگ برتر بسکتبال باشگاه‌های کشور عصر دوشنبه هفته آینده به مصاف تیم تیم بسکتبال پویا تهران می‌رود.



بر اساس برنامه سازمان لیگ برتر فدراسیون بسکتبال کشورمان، دیدارهای هفته آغازین از دور برگشت رقابت‌های لیگ برتر بسکتبال باشگاه‌های کشور از روزهای آغازین هفته آینده از سر گرفته می شود اما بر اساس برنامه ، دیدار تیم های بسکتبال پویا تهران و جهش ترابری قم از هفته دوازدهم لیگ برتر بسکتبال از ساعت 16 عصر دوشنبه بیست و هشتم آذر ماه در سالن بسکتبال آزادی تهران برگزار می شود.



تیم بسکتبال جهش ترابری استان قم در حال حاضر با کسب 10 شکست و یک پیروزی و کسب 12 امتیاز در مکان انتهایی جدول رده بندی از مسابقات دور رفت از مرحله گروهی لیگ برتر بسکتبال باشگاه‌های کشور جای گرفته است.

