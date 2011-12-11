  1. استانها
  2. لرستان
۲۰ آذر ۱۳۹۰، ۱۵:۱۲

مهر گزارش می دهد/

گلایه مردم "معمولان" از تنها جایگاه سوخت این شهر/ بنزین با یک وجب آب!

گلایه مردم "معمولان" از تنها جایگاه سوخت این شهر/ بنزین با یک وجب آب!

پلدختر - خبرگزاری مهر: مردم شهر معمولان از فعالیت تنها جایگاه سوخت این شهر گلایه مند هستند و مدعی اند که در برخی موارد آب به داخل پمپهای بنزین این جایگاه نشت کرده و موجب آسیب به وسایل نقلیه شده است.

به گزارش خبرنگار مهر، فرسوده بودن تجهیزات، پمپ ها و سیستم توزیع و مشکلات مربوط به سامانه هوشمند جایگاه عرضه بنزین و نفت و گاز معمولان موجب اعتراض رانندگان و دارندگان وسایل نقلیه و مسئولان این شهر شده است.

یکی از فرهنگیان شهر"معمولان" پلدختر در این رابطه به خبرنگار مهر گفت: سالانه به دلایل مختلفی چون نشت آب، تعمیرات پمپ ها، خراب شدن سامانه کارت سوخت و غیره جایگاه تعطیل می شود.

وی ادامه داد: مردم شهر معمولان به شدت از عملکرد این جایگاه و شرکت نفت گلایه مند هستند.

یک شهروند دیگر با اعتراض به وضعیت تنها جایگاه سوخت معمولان به خبرنگار مهر گفت: فرسوده بودن پمپ ها و تجهیزات از جمله مشکلات این جایگاه عرضه سوخت است.

علی سلطانپور افزود: قطع مکرر عرضه سوخت در پمپ بنزین معمولان برای مردم دیگر عادی شده است.

فلاح پور شهروند معمولانی نیز گفت: جایگاه معمولان دغدغه ای برای شهروندان و مسافران شده چرا که یک روز تعطیل است و یک روز هم که کار می کند بنزین آن مشکل دارد.

فرامرز شاکرمی دیگر شهروند معمولان نیز بیان داشت: من چندین بار از این جایگاه سوخت گیری کرده ام و آب داخل آن را مشاهده شده که باعث آسیب زدن به موتورم شده که نمی دانم علت این امر چیست.

وی ادامه داد: این در حالیست که بسیاری از رانندگان برای زدن بنزین به جایگاه سوخت ویسیان مراجعه می کنند.

بخشدار معمولان در این رابطه به خبرنگار مهر گفت: جایگاه عرضه بنزین و نفت و گاز معمولان متاسفانه به دلیل فرسوده بودن تجهیزات، پمپ ها و سیستم توزیع و مشکلات مربوط به سامانه هوشمند به طور متوسط در هرماه یک الی دو مرتبه با مشکل فنی مواجه می شود.

صمد چراغی پور ادامه د اد: این امر موجب شده است که شهروندان مجبور به طی چندین کیلومتر و سوخت گیری از جایگاه های "ویسیان" خرم آباد و یا "بابازید" پلدختر شوند در حالیکه این روند موجب سرگردانی مسافران عبوری نیز می شود.

وی افزود: علاوه بر مشکلات فوق عدم مدیریت اصولی و متمرکز در این جایگاه باعث شده تا به موقع نسبت به خرید سوخت اقدام نشود و این موضوع نیز مزید بر علت شده تا عرضه سوخت به خصوص بنزین در این جایگاه با وقفه مواجه شود.

بخشدار معمولان تصریح کرد: در تاریخ 29 آبان ماه سالجاری نیز به دلیل سهل انگاری متولیان جایگاه معمولان و به علت نشت آب به داخل انبارهای نگهداری بنزین و نفت و گاز متاسفانه خسارات فراوانی به وسایل نقلیه مردم وارد شد.

چراغی پور گفت: متاسفانه علی رغم بروز وقفه های متعدد و نگرانی های شهروندان و پیگیری های این بخشداری مسئولان شرکت پخش فرآورده های نفتی تاکنون اقدام موثری در راستای رفع این مشکل انجام نداده اند.

کد مطلب 1480760

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها