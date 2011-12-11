گلایه مردم "معمولان" از تنها جایگاه سوخت این شهر/ بنزین با یک وجب آب!

به گزارش خبرنگار مهر، فرسوده بودن تجهیزات، پمپ ها و سیستم توزیع و مشکلات مربوط به سامانه هوشمند جایگاه عرضه بنزین و نفت و گاز معمولان موجب اعتراض رانندگان و دارندگان وسایل نقلیه و مسئولان این شهر شده است.

یکی از فرهنگیان شهر"معمولان" پلدختر در این رابطه به خبرنگار مهر گفت: سالانه به دلایل مختلفی چون نشت آب، تعمیرات پمپ ها، خراب شدن سامانه کارت سوخت و غیره جایگاه تعطیل می شود.

وی ادامه داد: مردم شهر معمولان به شدت از عملکرد این جایگاه و شرکت نفت گلایه مند هستند.

یک شهروند دیگر با اعتراض به وضعیت تنها جایگاه سوخت معمولان به خبرنگار مهر گفت: فرسوده بودن پمپ ها و تجهیزات از جمله مشکلات این جایگاه عرضه سوخت است.

علی سلطانپور افزود: قطع مکرر عرضه سوخت در پمپ بنزین معمولان برای مردم دیگر عادی شده است.

فلاح پور شهروند معمولانی نیز گفت: جایگاه معمولان دغدغه ای برای شهروندان و مسافران شده چرا که یک روز تعطیل است و یک روز هم که کار می کند بنزین آن مشکل دارد.

فرامرز شاکرمی دیگر شهروند معمولان نیز بیان داشت: من چندین بار از این جایگاه سوخت گیری کرده ام و آب داخل آن را مشاهده شده که باعث آسیب زدن به موتورم شده که نمی دانم علت این امر چیست.

وی ادامه داد: این در حالیست که بسیاری از رانندگان برای زدن بنزین به جایگاه سوخت ویسیان مراجعه می کنند.

بخشدار معمولان در این رابطه به خبرنگار مهر گفت: جایگاه عرضه بنزین و نفت و گاز معمولان متاسفانه به دلیل فرسوده بودن تجهیزات، پمپ ها و سیستم توزیع و مشکلات مربوط به سامانه هوشمند به طور متوسط در هرماه یک الی دو مرتبه با مشکل فنی مواجه می شود.

صمد چراغی پور ادامه د اد: این امر موجب شده است که شهروندان مجبور به طی چندین کیلومتر و سوخت گیری از جایگاه های "ویسیان" خرم آباد و یا "بابازید" پلدختر شوند در حالیکه این روند موجب سرگردانی مسافران عبوری نیز می شود.

وی افزود: علاوه بر مشکلات فوق عدم مدیریت اصولی و متمرکز در این جایگاه باعث شده تا به موقع نسبت به خرید سوخت اقدام نشود و این موضوع نیز مزید بر علت شده تا عرضه سوخت به خصوص بنزین در این جایگاه با وقفه مواجه شود.

بخشدار معمولان تصریح کرد: در تاریخ 29 آبان ماه سالجاری نیز به دلیل سهل انگاری متولیان جایگاه معمولان و به علت نشت آب به داخل انبارهای نگهداری بنزین و نفت و گاز متاسفانه خسارات فراوانی به وسایل نقلیه مردم وارد شد.

چراغی پور گفت: متاسفانه علی رغم بروز وقفه های متعدد و نگرانی های شهروندان و پیگیری های این بخشداری مسئولان شرکت پخش فرآورده های نفتی تاکنون اقدام موثری در راستای رفع این مشکل انجام نداده اند.