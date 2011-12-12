  1. بین الملل
  2. آسیای شرقی و اقیانوسیه
۲۱ آذر ۱۳۹۰، ۱۲:۱۲

درشهر کیو شو رخ داد؛

نشت آب آلوده به مواد رادیو اکتیو یک نیروگاه/ علت حادثه هنوز معلوم نیست

نشت آب آلوده به مواد رادیو اکتیو یک نیروگاه/ علت حادثه هنوز معلوم نیست

کوالالامپور – دفتر منطقه ای خبرگزاری مهر در جنوب شرق آسیا: آژانس ایمنی هسته ای و صنعتی ژاپن از نشت 1.8 تن آب آلوده به مواد رادیواکتیو از سیستم خنک کننده یک نیروگاه هسته ای در این کشور خبر داد.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از شبکه تلویزیونی خبر آسیا، این خبر نگرانی هایی را درباره بروز تکرار حادثه فوکوشیما را در ژاپن ایجاد کرده اما مقامهای ژاپنی اعلام کرده اند که این نشت تاثیری بر محیط زیست نداشته و آن را کنترل کرده اند.

بر اساس این گزارش، علت این نشت هنوز معلوم نیست و کارشناسان در حال حاضر تلاش می کنند وضعیت این نیروگاه را به وضعیت عادی خود بازگردانند.

هر چند مسئولان ابراز اطمینان کرده اند که هیچ خطری بر اثر نشت آب آلوده وجود ندارد اما به گفته شهردار شهر کیوشو که خواستار اطلاع رسانی شفاف مسئولان این نیروگاه شده، مردم این شهر نگران هستند که حادثه نیروگاه فوکوشیما تکرار شود.

کد مطلب 1480763

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها