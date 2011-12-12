نشت آب آلوده به مواد رادیو اکتیو یک نیروگاه/ علت حادثه هنوز معلوم نیست

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از شبکه تلویزیونی خبر آسیا، این خبر نگرانی هایی را درباره بروز تکرار حادثه فوکوشیما را در ژاپن ایجاد کرده اما مقامهای ژاپنی اعلام کرده اند که این نشت تاثیری بر محیط زیست نداشته و آن را کنترل کرده اند.

بر اساس این گزارش، علت این نشت هنوز معلوم نیست و کارشناسان در حال حاضر تلاش می کنند وضعیت این نیروگاه را به وضعیت عادی خود بازگردانند.

هر چند مسئولان ابراز اطمینان کرده اند که هیچ خطری بر اثر نشت آب آلوده وجود ندارد اما به گفته شهردار شهر کیوشو که خواستار اطلاع رسانی شفاف مسئولان این نیروگاه شده، مردم این شهر نگران هستند که حادثه نیروگاه فوکوشیما تکرار شود.