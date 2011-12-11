"سمیر نصری" از منچستریوناتید به عنوان مدعی قهرمانی یاد کرد

به گزارش خبرگزاری مهر، صدرنشین مسابقات فوتبال لیگ برتر باشگاههای انگلستان روز دوشنبه در چارچوب هفته پانزدهم این مسابقات در ورزشگاه "استمفوردبریج" شهر لندن با چلسی دیدار خواهد کرد.
سمیر نصری در خصوص این دیدار به "سان" گفت: منچستریونایتد برای تیم ما یک تهدید به شمار میآید، زیرا آنها از هر تیم دیگری در رقابتهای لیگ برتر باتجربهتر هستند. البته بازی با چلسی دشوار خواهد بود اما ما در این فصل نتایج خوبی کسب کردهایم و دلیلی برای ترس وجود ندارد.
وی افزود: ما به کیفیت تیم مان اعتماد داریم و میخواهیم با همان شیوهای که لیورپول در استمفوردبریج مقابل چلسی به برتری رسید، این تیم را شکست دهیم. میدانیم اگر تیم چلسی را تحت فشار قرار دهیم، کار را بر بازیکنان این تیم دشوار خواهیم کرد.
ملی پوش فرانسوی سیتی در پایان گفت: الگوی ما بارسلوناست. شما وقتی حریف را تحت فشار قرار می دهید و در زمان آنها صاحب توپ می شوید کار سادهتری پیش رو دارید، چراکه فاصلهتان با دروازه کمتر است. در حال حاضر که از رقابتهای لیگ قهرمانان اروپا حذف شدهایم تمام توجهمان به مسابقات لیگ برتر خواهد بود.
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