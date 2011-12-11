عملکرد ضعیف آذربایجان شرقی در مدیریت پسماند/ تبریز یک میلیون تن زباله تولید می کند

به گزارش خبرگزاری مهر، بیوک رئیسی در جلسه بازنگری مصوبات کارگروه مدیریت پسماندها اعلام کرد: استان آذربایجان شرقی با 19 شهرستان و 52 شهر و جمعیتی قریب به چهارمیلیون نفر ، سالانه نزدیک به یک میلیون تن زباله تولید می کند که 89 درصد آن را زباله های خانگی تشکیل می دهند و در قانون مدیریت پسماندها مدیریت اصلی آن به عهده شهرداری ها گذاشته شده است که عملکرد شهرداران استان در زمینه مدیریت پسماندها راضی کننده نیست.

رئیسی با اشاره به بی مهری اکثر شهرداران به مدیریت اصولی و تامین اعتبار مناسب برای ایجاد جایگاههای استاندارد دفع و دفن زباله های شهری اظهار داشت: متاسفانه در ایجاد جایگاههای دفن زباله ها و شهری ضوابط و استانداردهای زیست محیطی و بهداشتی رعایت نمی شود.

وی با اشاره به عدم سرمایه گذاری در حوزه تفکیک و بازیافت زباله های شهری در استان گفت: در کشورهای در حال توسعه از جمله ایران، حدود 60 تا 70 درصد زباله های خانگی را مواد آلی قابل تجزیه تشکیل می دهد که امکان تولید کمپوست و بازیافت آنها وجود دارد که به دلیل عدم راه اندازی کارخانجات کمپوست در مجاورت جایگاههای زباله، علاوه بر ایجاد مسائل زیست محیطی، شیرابه زباله ها با آلودگی بسیار خطرناک سلامت آبهای زیر زمینی و سطحی را به شدت تهدید می کند.

رئیسی با تقدیر از اقدامات شهرداری تبریز ، مراغه و اهر در خصوص تصویب پروژه ایجاد جایگاه تولید کمپوست در محدوده مورد تائید محیط زیست گفت: جایگاه تولید کمپوست تبریز در فاز اول روزانه 400 تن زباله را بازیافت خواهد کرد.

مدیر کل حفاظت محیط زیست استان حجم پسماندهای صنعتی استان را بالغ بر 80 هزار تن در سال و حدود 10 درصد کل پسماندهای استان عنوان کرده و افزود: بسیاری از واحدهای بزرگ صنعتی با جمع آوری زباله های صنعتی در محدوده کارخانه یا دفن آن در جایگاههای موقت ، منتظر ایجاد جایگاه پسماندهای ویژه استان هستند تا نسبت به انتقال زباله های خود اقدام کنند.

وی تخلیه زباله های صنعتی در حواشی مناطق صنعتی را بسیار خطرناک و زمینه آلودگی آب و خاک و محصولات کشاورزی دانسته و تاکید کرد: در صورت مشاهده هر گونه دفع پسماند یا پساب صنعتی در عرصه های طبیعی و مسیل آبهای جاری ، با متخلفان به شدت برخورد و برابر ماده 688 قانون مجازات کیفری به عنوان تهدید کننده بهداشت عمومی جامعه مورد پیگیری قرار می گیرند.