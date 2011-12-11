به گزارش خبرگزاری مهر، هیاتی متشکل از پنج هنرمند و صاحب نظر، آثار رسیده به بخش مسابقه سینمای بین‌الملل سی امین جشنواره فیلم فجر را ارزیابی و انتخاب می‌کنند.

برپایه این خبر، اعضای هیات انتخاب مسابقه سینمای بین‌الملل جشنواره فجر به این ترتیب معرفی شدند: محمد بزرگ نیا، ژولیان پلیسیه، رسول صدرعاملی، مهدی همایونفر و شهرام اسدی.

محمد بزرگ‌نیا متولد 1323 و فارغ­التحصیل مدرسه عالی تلویزیون و سینماست. بزرگ­نیا که متخصص ساخت فیلم­های دریایی در ایران به حساب می­آید، تا کنون شش فیلم سینمایی کارگردانی کرده که از مهم­ترین آنها می­توان به کشتی آنجلیکا، جنگ نفت‌کش­ها، طوفان، جایی برای زندگی و راه آبی ابریشم اشاره کرد. او سال­ها تجربه ساخت فیلم­های مستند در تلویزیون را دارد.

رسول صدرعاملی فعالیت سینمایی خود را در سال 1359 با تهیه فیلم خونبارش آغاز کرد و اولین فیلمش را به عنوان کارگردان با نام رهایی در سال 1361 روی پرده سینما برد. فیلم گل‌های داودی در سومین دوره فیلم فجر، 5 لوح زرین از هیات داوران دریافت کرد. همچنین این فیلم در جشنواره فیلم پیونگ یانگ مقام اول را به دست آورد. فیلم دختری با کفش‌های کتانی، ساخته وی نیز جوایز متعدد داخلی و خارجی را کسب کرده‌است. رسول صدرعاملی در بیستمین جشنواره بین‌المللی فیلم فجر سیمرغ بلورین بهترین کارگردانی را برای ساخت فیلم «من، ترانه، 15 سال دارم» دریافت کرد. وی برای کارگردانی فیلم «دیشب باباتو دیدم» پروانه زرین بهترین کارگردانی، بهترین فیلم بلند و بهترین فیلمنامه بخش مسابقه آسیا را به دست آورد. فیلم‌های رهایی، گل‌های داودی، پائیزان، قربانی، سمفونی تهران، دختری با کفشهای کتانی، من ترانه پانزده سال دارم، دیشب باباتو دیدم آیدا، شب، هر شب تنهایی، زندگی با چشمان بسته از جمله آثار اوست.

شهرام اسدی فارغ‌التحصیل کاردانی از مدرسه عالی تلویزیون و سینما در سال ۱۳۵۴ و کارشناسی ارشد سینما از دانشگاه کالیفرنیای آمریکا است. اسدی فعالیت سینمایی خود را در سال ۱۳۷۰ با کارگردانی و فیلمنامه‌نویسی فیلم " اوینار" آغاز کرد و در همان سال برنده دیپلم افتخار بهترین فیلمنامه در دهمین دوره جشنواره فیلم فجرشد. او برنده سیمرغ بلورین بهترین کارگردانی در سیزدهمین دوره جشنواره فیلم فجر برای فیلم روز واقعه است. اوینار، روزواقعه، عشق گمشده، به من نگاه کن، شب واقعه از جمله آثار اوست.

مهدی همایونفر در سال 1339 در گرمسار به دنیا آمد. او در راه اندازی و شکل گیری گروه تلویزیونی جهاد نقش داشته و سالها در این گروه مشغول به کار بوده است. وی، همچنین، سالها همراه شهید سید مرتضی آوینی بوده و در اکثر آثار روایت فتح در سمت های مختلف هنری فعالیت داشته است. تاکنون، علاوه بر فعالیت های مختلف، تهیه کنندگی فیلم های چون: صنوبر، هیام، اتوبوس شب، آنکه دریا می رود و 33 روز در کارنامه همایونفر به ثبت رسیده است.

دکترژولیان پلیسیه، مدرس دانشگاه و پژوهشگر اقتصاد اسلامی، مترجم متون تخصصی اقتصادی و دینی (به زبان فرانسه)، دکترا از دانشگاه تولوز (فرانسه)، فوق‌لیسانس از مدرسه عالی مطالعات سیاسی پاریس (Sciences-Po Paris)(زبان‌: فارسی، فرانسه، انگلیسی و عربی) و پژوهشگر در زمینه سینمای ایران و غرب است.