رسانه های اسرائیلی چه نوشتند/از حذف اسامی عربی تا درخواست بستن اقصی

به گزارش خبرگزاری مهر، رسانه های رژیم صهیونیستی در شماره های امروز یکشنبه خود به اظهارات معاون نخست وزیر این رژیم در خصوص نوار غزه، اعتصاب سراسری اعراب ساکن قدس اشغالی برای مقابله با خطرناک ترین طرح شهرک سازی در صحرای نقب و ... پرداختند.

رادیو رژیم اسرائیل

رادیو رژیم صهیونیستی به نقل از موشه یعالون معاون نتانیاهو نخست وزیر رژیم آورده است مجبور خواهیم شد به خشونت بیشتری برای جلوگیری از شلیک موشکها از غزه روی آوریم.



یعالون در ادامه فرافکنی های اشغالگران قدس، حماس را مسئول شلیک موشک از نوار غزه دانست.



از سوی دیگر یعالون گفته است بودجه وزارت جنگ پاسخ معقولانه ای به تهدیدهای پیش روی اسرائیل است.



در تحولی دیگر که نشان دهنده اختلاف و شکاف در میان سرمداران رژیم اشغالگر قدس است، معاون نتانیاهو خواستار پایان دادن به دخالت خاخامهای صهیونیست در امور ارتش رژیم اسرائیل شد و ابراز عقیده کرد درخواستها برای جلوگیری از آوازه خوانی نظامیان زن، ربطی به دیانت یهودی ندارد و به آن خدشه وارد می کند.



از سوی دیگر ایلی یشای وزیر امور داخلی رژیم صهیونیستی پیش از نشست هفتگی کابینه رژیم هشدار داد اسرائیل مجبور خواهد شد دست به عملیات نظامی در نوار غزه بزند، در صورتی که شلیک موشکها از این منطقه ادامه داشته باشد.



روزنامه یدیعوت آحارونوت

این روزنامه اسرائیلی از اعتصاب سراسری اعراب ساکن قدس اشغالی برای مقابله با خطرناک ترین طرح شهرک سازی رژیم صهیونیستی در صحرای نقب خبر داده است.



بر اساس گزارش این روزنامه، کمیته پیگیری عالی داخل خط سبز(اعراب 1948) تلاشهای گسترده ای را برای موفقیت اعتصاب فراگیر و سراسری روز یکشنبه و برگزاری تظاهرات گسترده در مقابل دفتر نخست وزیر اسرائیل در قدس اشغالی برای مقابله با بزرگترین و خطرناک ترین طرح مصادره اراضی از زمان نکبت سال 1948(سالروز اشغال فلسطین) به کار گرفته است، کوچاندن 30 هزار عرب و جمع کردن عربهای ساکن نقب که تعداد آنها حدود 200 هزار نفر است در مساحتی کمتر از 100 هزار دونم یعنی در کمتر از یک درصد کل مساحت صحرای نقب، از خطرناک بودن این طرح صهیونیستی حکایت می کند.



حذف تمام اسامی عربی از خیابانها و ...



روزنامه یدیعوت آحارونوت نوشت اسرائیل تمام اسامی عربی را از تابلوهای خیابانها جمع آوری می کند.



قرار است کمیته دولتی اسامی، فهرست کامل و رسمی جدید اسامی را سه شنبه آتی اراه کند که بر روی تابلوها و نقشه ها و کتابهای دانش آموزان مدارس نوشته خواهد شد.



این روزنامه صهیونیستی فاش کرده است دولت اسرائیل تصمیم گرفته است فرمول یکپارچه ای برای اسامی شهرها و روستاها را در تابلوهای خیابانها، جاده ها و نقشه ها و ترجمه آن فقط به زبان عبری و انگلیسی و حذف اسامی عربی وضع کند.



این کمیته وابسته به کابینه رژیم صهیونیستی از پنج ماه پیش، کار آماده کردن فهرست اسامی تمام اماکن، چهار راهها و آثار تاریخی در تمام فلسطین اشغالی را آماده کرده است.



روزنامه معاریو



روزنامه معاریو هم نوشت نتانیاهو مسئله اختلاف درباره بودجه دفاعی(جنگی) به سبب اوضاع مصر را تا دو هفته دیگر یکسره و حل خواهد کرد.



بر اساس این گزارش، بنیامین نتانیاهو نخست وزیر رژیم صهیونیستی نشستی با یوفال اشتاینتس وزیر دارایی این رژیم و دیگر مقامات اقتصادی برگزار کرده است، وی این مسئله را درک می کند که تهدیدهای امنیتی به ویژه به سبب اوضاع اخیر مصر در حال گسترش است.



این روزنامه از تشدید اختلافات میان مقامات رژیم صهیونیستی در خصوص افزایش بودجه نظامی به ویژه میان وزیر جنگ و وزیر دارایی این رژیم خبر داده است . این روزنامه از قول باراک نوشت : هر کس گمان می کند امکان کاهش بودجه دفاعی(نظامی) با توجه به اوضاع مصر و خاورمیانه وجود دارد، فردی گمراه و فریبکار است و هیچ کس نباید به قدرت عملی سیستم امنیتی خدشه وارد کند.



وزیر دارایی رژیم اسرائیل هم با اشاره به اینکه وزارت جنگ در یک دهه اخیر، مبالغ مالی هنگفتی که به حدود یکصد میلیارد شیکل(واحد پول رژیم صهیونیستی) می رسد، دریافت کرده است، اگر امنیت برای همه مهم است، ولی اقتصاد و جامعه هم به همه منابع نیاز دارد.



روزنامه هاآرتص



این روزنامه به درخواست خطرناک صهیونیستها برای بسته شدن درهای مسجدالاقصی به روی مسلمانان اشاره کرده است.



به گزارش مهر، هاآرتص نوشت : تعداد از اسرائیلی ها از دولت نتانیاهو خواستند درهای مسجدالاقصی را به روی نمازگزاران مسلمان ببندد.



در این زمینه ساسون جابی وکیل شهرداری قدس اشغالی و عضو کمیته برناهم ریزی و ساخت و ساز در کنیست(پارلمان) رژیم صهیونیستی خواستار بسته شدن مسجدالاقصی به روی فلسطینی ها و جلوگیری از ورود آنها به این مکان مقدس شده است.



وی گفته است : عاقلانه نیست که مسجدالاقصی فقط به روی یهودیان بسته شود، بلکه تمام ورودیهای مسجد باید بسته و از ورود نمازگزاران مسلمان جلوگیری شود.