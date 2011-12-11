صعود تیم مینی بسکتبال به جمع 4 تیم برتر کشور

مجید دودانگه سرپرست هیئت بسکتبال استان البرز در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار داشت: استان در دو رده سنی مینی بسکتبال و نونهالان میزبان مسابقات لیگ دسته کشور بوده است که در رده مینی بسکتبال البرز تیم بانوان استان البرز توانست به مرحله پایانی صعود کند و در رده سنی نونهالان، تیم استان البرز از صعود به مرحله پایانی بازماند و حذف شد.

وی همچنین عنوان کرد: از سری مسابقات لیگ دسته یک بسکتبال کشور در هفته نهم تیم مردان البرز میزبان صنایع شاهرود در سالن طالقان بود که بازی این دو تیم با نتیجه ی 81 بر 78 به نفع تیم صنایع شاهرود پایان یافت.