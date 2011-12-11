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۲۰ آذر ۱۳۹۰، ۱۵:۵۲

دودانگه خبر داد:

صعود تیم مینی بسکتبال به جمع 4 تیم برتر کشور

صعود تیم مینی بسکتبال به جمع 4 تیم برتر کشور

کرج - خبرگزاری مهر: سرپرست هیئت بسکتبال استان البرز از صعود تیم مینی بسکتبال بانوان استان البرز به مرحله پایانی خبر داد

مجید دودانگه سرپرست هیئت بسکتبال استان البرز در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار داشت: استان در دو رده سنی مینی بسکتبال و نونهالان میزبان مسابقات لیگ دسته کشور بوده است که در رده مینی بسکتبال البرز تیم بانوان استان البرز توانست به مرحله پایانی صعود کند و در رده سنی نونهالان، تیم استان البرز از صعود به مرحله پایانی بازماند و حذف شد.

وی همچنین عنوان کرد: از سری مسابقات لیگ دسته یک بسکتبال کشور در هفته نهم تیم مردان البرز میزبان صنایع شاهرود در سالن طالقان بود که بازی این دو تیم با نتیجه ی  81 بر 78 به نفع تیم صنایع شاهرود پایان یافت.

کد مطلب 1480780

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