700 کیلوگرم مرغ و میگو فاسد در بوشهر معدوم شد

مجید روحانی نژاد در گفتگو با خبرنگار مهر افزود: طی بازدید به عمل آمده از یکی از سردخانه کشتارگاه های مرغ در شهرستان دشتستان، مقدار 320 کیلو گرم سنگدان و چربی مرغ منجمد غیر قابل مصرف کشف که در حضور مسئولان کشتارگاه معدوم سازی شد.
وی افزود: در شهرستان کنگان نیز 360 کیلوگرم میگوی پرورشی منجمد فاقد تاریخ واقع در یکی از سردخانه های بخش عسلویه توسط بازرسان بهداشتی شبکه دامپزشکی کنگان کشف شد.
مدیرکل دامپزشکی استان بوشهر افزود: پس از نمونه گیری و آزمایش و نتیجه آزمایش مبنی بر غیر قابل مصرف بودن میگوهای مکشوفه با اخذ حکم قضایی نسبت به جمع آوری و معدوم سازی آن اقدام شد.
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