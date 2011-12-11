700 کیلوگرم مرغ و میگو فاسد در بوشهر معدوم شد

مجید روحانی نژاد در گفتگو با خبرنگار مهر افزود: طی بازدید به عمل آمده از یکی از سردخانه کشتارگاه های مرغ در شهرستان دشتستان، مقدار 320 کیلو گرم سنگدان و چربی مرغ منجمد غیر قابل مصرف کشف که در حضور مسئولان کشتارگاه معدوم سازی شد .

وی افزود: در شهرستان کنگان نیز 360 کیلوگرم میگوی پرورشی منجمد فاقد تاریخ واقع در یکی از سردخانه های بخش عسلویه توسط بازرسان بهداشتی شبکه دامپزشکی کنگان کشف شد.