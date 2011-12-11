  1. استانها
  2. کرمان
۲۰ آذر ۱۳۹۰، ۱۵:۳۶

رمضانی در گفتگو با مهر:

مس سرچشمه با تمام توان به مصاف سپاهان می رود

مس سرچشمه با تمام توان به مصاف سپاهان می رود

سرچشمه - خبرگزاری مهر: مدیر رسانه ای باشگاه مس سرچشمه گفت: مس سرچشمه سپاهان را مغلوب می کند.

علی رمضانی در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار داشت: در بازی مقابل تیم تراکتورسازی تبریز بازیکنان سرچشمه بازی خوبی را از خود به نمایش گذاشتند و با تمام قوا در مقابل حملات تیم تراکتور سازی تبریز مقاومت کردند.

رمضانی بیان داشت: رمز موفقیت مس سرچشمه و عدم ورود حاشیه به این تیم، همدلی و یکرنگی بازیکنان بود که این مسئله پس از پیروزی در مقابل مس کرمان در بین بازیکنان بیشتر شد.

مدیر رسانه‌ای باشگاه مس سرچشمه بیان داشت: امیدواریم که بتوانیم در پیروزی مقابل سپاهان و رساندن امتیازات خود به 15 امتیاز و رهایی از انتهای جدول به هدفی که در نیم فصل آن را دنبال می کردیم برسیم.

وی بیان داشت: تاکنون گزینه های خارجی زیادی وارد مس سرچشمه شده اند اما  با هیچ یک از آن توافقی انجام نشده است و در حال بررسی گزینه های جدید برای ورود به مس سرچشمه هستیم.

رمضانی گفت: در بازی مقابل سپاهان تمام سعی خود را برای پیروزی می کنیم چرا که پیروزی در این مسابقه می تواند مس سرچشمه را به اهداف خود در پایان نیم فصل اول مسابقات نزدیک تر کند.

وی تصریح کرد: مس سرچشمه قطعا گزینه سقوط به دسته اول کشور نیست این تیم در نیم فصل دوم با یارگیری مناسب به امید خدا در لیگ برتر می ماند.

رمضانی اظهار داشت: ما در انتهای نیم فصل مانند دیگر تیم ها لیست خود را می دهیم و بازیکنانی را که جذب می کنیم امیدواریم که بتوانند به روند صعودی سرچشمه کمک کنند.

مس سرچشمه با کسب 12 امتیاز در رده آخر جدول رده بندی لیگ برتر قرار دارد و با پیروزی در دیدار مقابل سپاهان قطعا می تواند خود را از انتهای جدول جدا کند.
 

کد مطلب 1480784

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها