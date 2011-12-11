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۲۰ آذر ۱۳۹۰، ۱۵:۲۷

خیری:

واحدهای صنفی متخلف کوهرنگ به مراجع قضایی معرفی شدند

واحدهای صنفی متخلف کوهرنگ به مراجع قضایی معرفی شدند

کوهرنگ - خبرگزاری مهر: فرماندار کوهرنگ گفت: واحدهای صنفی متخلف این شهرستان شناسایی و به مراجع قضایی معرفی شدند.

به گزارش خبرگزاری مهر، ستار خیری اظهار داشت: امسال ۶۹ واحد صنفی مختلف در شهرستان کوهرنگ شناسایی و به مراجع قضایی معرفی شد.
 
وی افزود: از ابتدای امسال تاکنون افزون بر دو هزار و ۷۰۰  واحد صنفی در این شهرستان بازرسی شده که با اجرای این تعداد بازرسی، اصناف متخلف به دستگاه های قضایی معرفی شدند.

فرماندار کوهرنگ تأکید کرد: ۳۵۶ مورد گزارش مردمی به ستاد مردمی اعم از مکتوب، شفاهی و تلفنی مبنی بر تخلف صنفی ارائه شده که با بررسی از این تعداد موارد متخلف به دستگاه های قضایی معرفی و برخورد صورت گرفته است.
 
وی اصناف را دارای نقش مهم در رونق اقتصادی کشور دانست و افزود: با انجام بازرسیهای به موقع و کاهش تخلف در اصناف زمینه ارتقای سریعتر و همه جانبه در کشور فراهم می شود.
کد مطلب 1480785

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