واحدهای صنفی متخلف کوهرنگ به مراجع قضایی معرفی شدند

به گزارش خبرگزاری مهر، ستار خیری اظهار داشت: امسال ۶۹ واحد صنفی مختلف در شهرستان کوهرنگ شناسایی و به مراجع قضایی معرفی شد.



وی افزود: از ابتدای امسال تاکنون افزون بر دو هزار و ۷۰۰ واحد صنفی در این شهرستان بازرسی شده که با اجرای این تعداد بازرسی، اصناف متخلف به دستگاه های قضایی معرفی شدند.

فرماندار کوهرنگ تأکید کرد: ۳۵۶ مورد گزارش مردمی به ستاد مردمی اعم از مکتوب، شفاهی و تلفنی مبنی بر تخلف صنفی ارائه شده که با بررسی از این تعداد موارد متخلف به دستگاه های قضایی معرفی و برخورد صورت گرفته است.

وی اصناف را دارای نقش مهم در رونق اقتصادی کشور دانست و افزود: با انجام بازرسیهای به موقع و کاهش تخلف در اصناف زمینه ارتقای سریعتر و همه جانبه در کشور فراهم می شود.