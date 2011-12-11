دفتر سرمایه گذاری شهرداریهای فارس راه اندازی می شود

به گزارش خبرگزاری مهر، محمد هادی منصوری با اشاره به اهداف اصلی راه اندازی و فعالیت سازمان همیاری شهرداریها گفت: تقویت فعالیتهای مرتبط با امور اقتصادی شهرداریها از جمله اهداف اصلی ما برای تسهیل در امور خدماتی شهرداری هاست و در همین راستا در آینده ای نزدیک با مشارکت و حضور نمایندگان شهرداری های سراسر استان فارس، دفتر سرمایه گذاری شهرداریهای استان راه اندازی می شود.

وی افزود: مباحث سرمایه گذاری و انتشار اوراق مشارکت ازجمله موضوعات کاری برای دفتر سرمایه گذاری شهرداری ها خواهد بود و ما با این حرکت تلاش می کنیم تا امکان بیشتری برای معرفی فرصتهای سرمایه گذاری ومشارکت در طرح های عمرانی و توسعه ای شهرداری ها ایجاد کنیم.

منصوری یادآور شد: اشتغالزایی و بهره گیری از فرصتهای درآمد پایدار، از نتایج مشارکت و هماهنگی در امور شهرداریهاست و به همین لحاظ نیز باید برای استعداد یابی و معرفی فرصتهای سرمایه گذاری تلاش جدی تری از سوی دست اندر کاران امر انجام گیرد.

سرپرست سازمان همیاری شهرداریهای استان فارس تشکیل اتاق فکر، تشکیل جلسات تخصصی، حضور در عرصه های رقابتی و ارتباط با دستگاههای هماهنگ کننده را از دیگر اهداف کاری در این سازمان دانست و اظهار داشت: تلاش می کنیم تا با پیگیری امور مورد نظر شهرداریها و انطباق آنان با برنامه های بلند مدت توسعه ای کشور، روند خدمات رسانی و تقویت امور مالی در شهرداری ها را تسهیل بخشیم.