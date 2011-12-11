2800 شعبه اخذ رای در آذربایجان شرقی پیش بینی شده است

به گزارش خبرگزاری مهر، پرویز آژیده با بیان این که این تعداد از شعب اخذ رای به عنوان پیشنهاد به ستاد مرکزی انتخابات در وزارت کشور ارسال شده است، افزود: نظر نهایی درباره تعداد شعب اخذ رای در آذربایجان شرقی توسط وزارت کشور اعلام می شود.

وی اظهار داشت: شعب اخذ رای فوق که برای آذربایجان شرقی و در نقاط شهری و روستائی پیشنهاد شده براساس معیارهای جدید جمعیتی و همچنین برآوردها و بررسی های انتخابات قبلی بوده است.

آژیده گفت: از دو هزار و 803 شعبه اخذ رای پیش بینی شده برای این استان، هزار و 293 شعبه در نقاظ شهری و هزار و 510 شعبه در مناطق روستایی مستقر خواهد شد.

وی روند اجرای مقدمات انتخابات آینده مجلس شورای اسلامی توسط ستاد استانی را آرام و سالم توصیف کرد و اظهار داشت: تمام برنامه ها به طور منظم پیش می رود و در این زمینه تمام تلاش مجریان، حضور حداکثری و برگزاری سالم انتخابات است.

آژیده یادآورشد: ستاد استانی، از مدت ها قبل فعالیت های مقدماتی و فازهای اجرایی خود را شروع کرده و هم اکنون در تمام شهرستان های 20 گانه استان، ستادها با کمیته های هفت گانه فعال شده و به طور مرتب جلسات خود را برگزار می کنند.

وی افزود: کمیته اجرایی، فنی و فناوری، اطلاع رسانی، آموزش، پشتیبانی و تدارکات، امنیتی و انتظامی، حقوقی و حفاظت جزو کمیته های هفت گانه ستاد استانی نهمین دوره انتخابات مجلس شورای اسلامی است که هر کدام به تدریج و بر اساس تقویم ابلاغی وزارت کشور، فعال شده اند.

رئیس ستاد انتخابات نهمین دوره مجلس شورای اسلامی در آذربایجان شرقی، زمان نام نویسی از داوطبان نمایندگی این دوره از مجلس را سوم دی ماه آینده اعلام کرد که به مدت یک هفته ادامه خواهد یافت.

آژیده گفت: براساس قانون انتخابات، ثبت نام از تمام افراد متقاضی برای نمایندگی در انتخابات مجلس شورای اسلامی در محل فرمانداری ها و ستادهای انتخاباتی مستقر در استانداری ها و وزارت کشور صورت خواهد گرفت.

آذربایجان شرقی با سه میلیون و 600 هزار نفر جمعیت و 20 شهرستان و 13 حوزه انتخابیه صاحب 19 کرسی در مجلس شورای اسلامی است.

نهمین دوره انتخابات مجلس شورای اسلامی 12 اسفند ماه امسال برگزار می شود.