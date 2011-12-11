کوتاهی در مبارزه با فساد اداری گناهی نابخشودنی است

به گزارش خبرنگار مهر، مرتضی بختیاری در همایش پیشگیری و مبارزه با فساد که امروز یکشنبه در محل سازمان بازرسی کل کشور برگزار شد گفت: مجمع عمومی ملل متحد در قطعنامه 4/58 مورخ 31 اکتبر 2003 نه تنها متن کنوانسیون مبارزه با فساد را تصویب و روز 9 دسامبر را روز جهانی مبارزه با فساد اعلام کرد.

وی افزود: از آن تاریخ تاکنون این روز در سراسر جهان گرامی داشته می‌شود و دولت‌ها برنامه‌هایی برای بزرگداشت آن برگزار می‌کنند.

بختیاری همچنین گفت: روز جهانی مبارزه با فساد فرصتی است که دولت‌ها بر عزم خود برای مقابله با این پدیده شوم تاکید می‌کنند و اقدامات خود و برنامه‌هایی که در دست کار دارند را تشریح می‌کنند.

وی در ادامه تصریح کرد: فساد یک پدیده پیچیده سیاسی، اقتصادی و اجتماعی است که به گواه آمارهای جهانی گریبان همه کشورها را کم یا زیاد گرفته است و مبارزه با فساد وظیفه‌ای بس خطیر و صعب است زیرا کاهش رشد اقتصادی، تضعیف نهادهای اجتماعی و ایجاد تزلزل در ثبات سیاسی از جمله اثرات مخرب فساد است. اما شاید بتوان ادعا کرد که اولین و بزرگترین اثر فساد ایجاد ناامیدی در آحاد مردم و اختلال در نظم جامعه است. ترتیبات اداری، سیاسی و اقتصادی جامعه‌ای که به فساد دچار شده است مختل می‌شود و هرچه این اختلال بیشتر باشد قدرت ترمیم و تصحیح کاهش می‌یابد.

وزیر دادگستری اصلی‌ترین مشکل مبارزه با فاسد اداری را مبارزه در همان نظامی تصمیم گیری عنوان کرد که خود به فساد آلوده است و همچنین گفت:به همین خاطر است که وظیفه و سلامت نهادهای نظارتی و مبارزه با فساد بسیار اهمیت دارد به فرمایش مقام معظم رهبری با دستان آلوده نمی‌توان شیشه را پاک کرد.

وی مشکل دیگری که مبارزه با فساد را پیچیدگی ذاتی فساد و مصادیق آن عنوان کرد: روابط اقتصادی، اداری و حتی اجتماعی هر روز پیچیده‌تر می‌شود و این پیچیدگی‌ نه تنها می‌تواند گلوگاه‌هایی ایجاد کند که مورد سوء استفاده مفسدین و فرصت طلبان قرار گیرد بلکه مبارزه با فساد را هر روز مشکل‌تر می‌کند.

بختیاری ادامه داد: فساد بانکی اخیر نشان می دهد که چگونه عده‌ای می‌توانند از گره‌های موجود برای مقاصد شوم خود استفاده کنند. مصادیق فساد مستمراً تغییر می‌کند و در نتیجه مبارزه با آن نیز باید سریعاً تغییر کند. مبارزه با فساد بدون روزآمد کردن روش‌های آن ممکن نیست و برای این کار همکاری بین‌المللی ضرورت دارد.

وی در ادامه درباره کنواسیون مبارزه با فساد نیز گفت: کنوانسیون مبارزه با فساد حاصل مذاکرات فشرده بین‌المللی است و ضرورت تدوین کنوانسیون بین‌المللی برای مبارزه با فساد به دهه 1990 باز می‌گردد.

وزیر دادگستری افزود: در خلال مذاکرات مربوط به کنوانسیون مبارزه با جرایم سازمان یافته شمار زیادی از هیئت‌های نمایندگی به ضرورت تدوین کنوانسیون‌های مستقلی برای مبارزه با فساد تصریح کردند.

وی با بیان این که فساد هم نوعی جرم سازمان یافته است ولی ویژگی‌های خاص آن تدوین یک کنوانسیون مستقل را ضروری کرده است گفت: کنوانسیون نهایتاً در 21 اکتبر 2003 به تصویب مجمع عمومی رسید و دو سال بعد یعنی در 14 دسامبر 2005 لازم الاجرا شد. در حال حاضر نیز کنوانسیون 158 دولت عضو دارد. سرعت لازم الاجرا شدن کنوانسیون و شمار زیاد دولت‌های عضو آن نشان از اهمیت کنوانسیون و جایگاهی دارد که جامعه بین‌المللی برای کنوانسیون‌های بین‌المللی، جرم انگاری و پیشگیری در کنوانسیون مورد توجه قرار گرفته است.

بختیاری تاکید کرد: کنوانسیون ظرفیت‌هایی برای دولت‌های عضو ایجاد می‌کند که می‌تواند در مبارزه با فساد در سطح داخلی و بین‌المللی مورد استفاده قرار گیرد بدین خاطر کنوانسیون مورد استقبال کشورهای جهان سوم قرار گرفته است.

وی با اشاره به اینکه جمهوری اسلامی ایران در تاریخ 4 اسفند ماه 1387 رسماً به عضویت کنوانسیون درآمد و هیئت محترم وزیران طی مصوبه شماره 258840/44136 مورخ 24/12/88 وزارت دادگستری را به عنوان مرجع ملی کنوانسیون تعیین کرد گفت: مبارزه با فساد به دلیل چند وجهی و حتی فرادستگاهی بودن آن در انحصار هیچ دستگاهی نیست کما اینکه در کشورمان چندین سازمان و نهاد از جمله سازمان بازرسی کل کشور، وزارت اطلاعات،‌ کمیسیون اصل 90 مجلس شورای اسلامی و دیوان محابات بخش‌هایی از مدیریت مبارزه با این پدیده شوم را در دست دارند.

بختیاری گفت: وزارت دادگستری نیز به عنوان مرجع ملی کنوانسیون مکلف است با دستگاه‌های ذیربط هماهنگی لازم را به عمل آورد تا اقدامات داخلی برای مبارزه با فساد با تعهداتی که جمهوری اسلامی ایران در چارچوب کنوانسیون پذیرفته است منطبق باشد.

وی افزود: در همین جا ذکر این نکته خالی از فایده نیست که مبارزه با فساد اداری و اقتصادی در نظام جمهوری اسلامی ایران یک امر اعتقادی است و کوتاهی در آن گناه بزرگ و نابخشودنی به حساب می‌آید.

وزیر دادگستری با اعلام این که اقدامات زیادی برای تبیین برنامه‌های ضد فساد در کشورمان در سطح بین‌المللی و همچنین هماهنگ سازی فعالیت‌های مراجع داخلی در این حوزه انجام شده است گفت: دبیرخانه کنوانسیون در وزارت دادگستری تاسیس گردیده و بیش از 30 جلسه کارگروه تخصصی با حضور نمایندگان تام الاختیار دستگاه‌های ذیربط تشکیل و مطالعات مبسوطی از قوانین و فعالیت‌های ضد فساد در جمهوری اسلامی ایران انجام شده است. بخشی از هماهنگی‌های لازم میان دستگاه‌های ذیربط در مبارزه با فساد در کارگروه تخصصی صورت می گیرد.

وی افزود: مقدمات ایجاد کمیته‌های فرعی برای این کارگروه نیز انجام شده که به زودی تاسیس خواهند شد. این کمیته‌ها میان دستگاه‌های مختلف درباره همکاری بین‌المللی در چارچوب کنوانسیون، امور حقوقی کنوانسیون و آموزش عمومی برای مبارزه با فساد تکالیفی بر عهده دارند از جمله هماهنگی بین دستگاهی در قالب برنامه های مدون.

بختیاری با بیان این که مجمع دولت‌های عضو کنوانسیون در سال 2009 مکانیسم مرور را به عنوان روشی برای پایش اجرای کنوانسیون تصویب کرد گفت: مبنای مرور پاسخ‌هایی است که دولت مرور شونده به پرسشنامه خود ارزیابی کنوانسیون می‌دهد. پرسشنامه 299 سئوال محتوایی دارد که هریک به چند بخش تقسیم می‌گردد.

وی ادامه داد: براساس پاسخی که داده می‌شود نوع سئوال تغییر می‌ کند. تکمیل پرسشنامه نیاز به درک صحیح از مفاد و تعهدات کنوانسیون و همچنین قوانین و عملکرد کشور دارد. بسیاری از دولت‌ها از کارشناسان خارجی و حتی مراکز حقوقی بین‌المللی برای تکمیل این پرسشنامه استفاده می‌کنند.

بختیاری همچنین تاکید کرد: هر ساله دبیرخانه مکلف است تا یک گزارش موضوعی از وضعیت اجرای کنوانسیون تهیه و به دولت‌های عضو تسلیم کند. در این گزارش نامی از دولت‌ها برده نمی‌شود و فقط چالش‌های پیش روی دولت‌ها برای اجرای کنوانسیون و همچنین اقدامات مثبتی که انجام داده‌اند بیان می‌شود.

وی افزود: پرسشنامه‌های تکمیل شده و کل روند مرور محرمانه است و دبیرخانه تنها خلاصه یافته‌های کارشناسان مرور کننده را منتشر می‌کند. این خلاصه باید به تایید ولت مرور شونده رسیده باشد.

وزیر دادگستری با اعلام این که مرور در دو دوره پنج ساله انجام خواهد شد تصریح کرد: در دوره اول دو فصل سوم (جرم انگاری) و چهارم (همکاری های بین المللی) و در دوره دوم فصول دوم (پیشگیری) و پنجم (استرداد اموال) مورد مرور خواهند بود. در ابتدای هر دوره اسامی دولت هایی که در هر سال مرور می شوند به قید قرعه انتخاب می شوند. دولت های مرور کننده نیز به قید قرعه برگزیده می شوند.

وی گفت: در سال گذشته جمهوری اسلامی ایران به عنوان مرور کننده بنگلادش انتخاب شد. در سال جاری نیز دولت های اندونزی و بلاروس به عنوان مرور کنندگان ایران انتخاب شدند.

بختیاری تاکید کرد: کارشناسان کشورمان طی ده ها جلسه کارشناسی پرسشنامه خود ارزیابی بنگلادش را که توسط کارشناسان انگلیسی- آلمانی تکمیل شده بود بررسی کردند و گزارشات خود را در موعد مقرر به دبیرخانه ملل متحد ارسال کردند. گزارش نهایی در دبیرخانه در دست تهیه است و تاکنون کارشناسان ایران چندین نوبت پیش نویس آن را مطالعه و راجع به آن اظهار نظر نمودند.

وی تصریح کرد: آمادگی برای مرور جمهوری اسلامی ایران از سال پیش آغاز شد. گروهی از کارشناسان داخلی به این کار گمارده شدند. این گروه قبل از تکمیل پرسشنانه قوانین کشورمان در حوزه مبارزه با فساد را بررسی کارشناسانه نمودند و خلاء های موجود در قوانین را شناسایی کردند. محصول این مطالعه جامع گزارش یک هزار صفحه ای است که وزارت دادگستری در نظر دارد برای بهره برداری حقوق دانان و دانشگاهیان به چاپ برسان.

وزیر دادگستری در ادامه گفت: پرسشنامه به لطف الهی و به همت نیروهای داخلی در موعد مقرر تکمیل و تسلیم دبیرخانه شد. به قرار اطلاع جمهوری اسلامی ایران اولین دولتی بود که پرسشنامه فصل سوم را به دبیرخانه تحویل داد. با هماهنگی صورت گرفته با دبیرخانه، ترجمه پسرشنامه توسط دبیرخانه انجام خواهد شد. در حال حاضر ترجمه در دست اقدام است و انتظار می رود در هفته های آتی به اتمام برسد.

وی افزود: متعاقب شناسایی خلاء های قانونی، پیش نویس سه لایحه قانونی در دادگستری در حال بررسی است که به محض اتمام کارهای کارشناسی برای اظهار نظر به مراجع ذیربط و سپس طی تشریفات قانونی ارسال خواهد شد.

بختیاری تاکید کرد: دست آوردهای وزارت دادگستری در حوزه مرور کنوانسیون، به ویژه تکمیل پرسشنامه و افزایش ظرفیت های کارشناسی، بدون همکاری دستگاه ها و مراجع داخلی به ویژه دستگاه های قضائی و سازمان بازرسی کل کشور مقدور نبود که وظیفه دارم از همه همکاری ها سپاسگزار باشم.