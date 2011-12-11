اعزام روحانی به شهرستان سنقر در ماه محرم 30 درصد رشد دارد

به گزارش خبرگزاری مهر، حجت الاسلام محرمعلی چراغی با اعلام این خبر، گفت: این اداره درمحرم امسال جمعاً 115نفرمبلغ و مبلغه به نقاط مختلف برای تبلیغ اعزام کرد که سهم مبلغ غیرمقیم به 84 نفر و مقیم به 31نفر رسید.

رئیس ‌اداره‌تبلیغات‌اسلامی شهرستان سنقر با اعلام اینکه متاسفانه تعداد مبلغین اعزامی به این شهرستان از لحاظ کمیت اندک بود ، افزود: با عنایت به درخواست های مکرر اهالی روستاهای تابعه‌ این شهرستان نتوانستیم تمامی درخواستها برای اعزام روحانیون را جوابگو باشیم که امیدواریم در مناسبتهای دیگر این مشکل برطرف شود.

حجت الاسلام چراغی در پایان تاکید کرد: تعداد 7نفر از مبلغین ویژه و متخصص در امور نوجوانان و جوانان در محل این اداره اسکان داده شدند که درمدت 13روز تبلیغ درماه محرم بیش از 70 آموزشگاه اعم از دبستان، راهنمایی و دبیرستان و دانشگاه را تحت پوشش قرارداده و به صورت گفتمانهای گروهی و چهره به چهره به بیان مسائل دینی پرداختند.

بر اساس این گزارش، این شهرستان از 2مبلغ متخصص نیز درماه محرم امسال بهره برد که رضایتمندی مردم را به همراه داشت.

