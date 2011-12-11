جعفری فینالیست شد/ لشکری در دیدار رده بندی

به گزارش خبرنگار مهر، رقابت‌های کشتی آزاد آزمایشی المپیک لندن از ظهر امروز یکشنبه به وقت تهران در سالن مجموعه "اکسل" لندن آغاز شد که از بین سه نماینده ایران، فرزاد جعفری به دیدار فینال راه یافت و احسان لشکری راهی دیدار رده بندی شد.

براساس این گزارش، در وزن 55 کیلوگرم فرزاد جعفری پس از استراحت در دور نخست در دور دوم و در مرحله نیمه نهایی مقابل "آدرین حاجداک" از لهستان با نتیجه 4 بر صفر و 2 بر صفر پیروز شد. حریف وی در دیدار فینال کشتی گیری از آمریکاست.

در وزن 84 کیلوگرم احسان لشکری پس از استراحت در دور نخست، در دور دوم مقابل "جیم اسپینال" از پورتوریکو با نتیجه 2 بر صفر و 3 بر صفر پیروز شد اما در مرحله نیمه نهایی مقابل "سوسلان کتسویف" از روسیه با نتیجه یک صفر، یک بر یک و صفر بر یک مغلوب شد. وی امشب برای کسب مدال برنز با برنده دیدار کشتی گیرانی از آمریکا و لیتوانی مسابقه می دهد.

امروز همچنین مصطفی حسین خانی در وزن 66 کیلوگرم در دور اول مقابل "جبرئیل حسن اف" از آذربایجان با نتیجه یک بر صفر و 2 بر صفر مغلوب شد و با توجه به شکست این کشتی گیر مقابل حریف آمریکایی از دور رقابت‌ها کنار رفت.

- اسامی فینالیست‌های این رقابت‌ها به شرح زیر است:

55 کیلوگرم: فرزاد جعفری از ایران - آنجل اسکوبدو از آمریکا

60 کیلوگرم: اوپن سات از روسیه - رسیپ اکتاس از ترکیه

66 کیلوگرم: کاتارو تاناکا از ژاپن - برنت میتکالف از آمریکا

74 کیلوگرم: انور گدویف از روسیه - اندرو هوم از آمریکا

84 کیلوگرم: سوسلان کتسویف از روسیه - شریف شریف‌اف از آذربایجان

96 کیلوگرم: یوری بلونوفسکی از روسیه - گیرلی کیس از مجارستان

120 کیلوگرم: دانیل لیگتی از مجارستان - ادگاردو لوپز از پورتوریکو

تیم ایران در چهار وزن دیگر نماینده ای ندارد. دیدار‌های رده بندی و فینال یکشنبه شب برگزار خواهد شد.