52 درصد سیگارهای قاچاق از مرزهای غربی وارد کشور می شود

مصطفی کربلایی در گفتگو با خبرنگار مهر، اظهار داشت: در سال گذشته 62 میلیارد نخ سیگار در کشور استعمال شد که از این میزان مصرف 20 میلیارد نخ سیگار قاچاق استعمال شده است.

وی ارزش ریالی سیگارهای استعمال شده سال گذشته را سه هزار میلیارد تومان عنوان کرد و افزود: هزار و 100 میلیارد تومان از این میزان مصرف، سیگار قاچاق بوده است.

وی با بیان اینکه مصرف سیگار قاچاق سلامت افراد جامعه را به خطر می اندازد، تصریح کرد: با تولید سیگار با برند های معروف دنیا در کشور علاوه بر رعایت استاندارد های بهداشتی می توانیم از گردش مالی استعمال سیگار در کشور به طور مثبت بهره ببریم.

وی افزود: صنعت دخانیات بعد ازصنعت نفت و اسلحه سازی از صنایع در آمد ساز و پول ساز برای هر کشوری است و ما نیز باید با تولیدات داخلی و صادرات به سایر کشورها از گردش مالی و درآمدهای آن استفاده کنیم.

وی تولید سیگار با برندهای معروف دنیا در کشور را مستلزم وجود زیر ساخت های لازم در کشور عنوان کرد و اظهار داشت: متاسفانه صنعت دخانیات در کشور ما با دید مذمومی روبه رو بوده است و باید نگاه واقع بینانه به این صنعت داشته باشیم .

کربلایی در خاتمه از راه اندازی کارخانه مشارکتی سیگار با یکی از برندهای معروف دنیا در شهرستان گرگان خبر داد و گفت: این کارخانه دهه فجر سال جاری در شهرستان گرگان راه اندازی می شود.