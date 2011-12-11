نقش برجسته تنگ چوگان محصور شد/ تصاویر جدید از اثر

به گزارش خبرنگار مهر، این نقش برجسته یکی از نفیس ترین نقش برجسته های موجود در مجموعه ساسانی تنگ چوگان در شهرستان کازرون فارس است که بر اثر اصابت پتک یا وسیله مشابه دیگری شکسته شد.

داربستها از زمان تخریب ایجاد شده بود و امروز نیز به طور کامل محوطه نقش برجسته محصور شده ضمن اینکه تیمهای مرمتی نیز در منطقه حاضر شده اند.

بر اثر این آسیب دیدگی گرز آویزان از اسب بهرام در دوم نقش برجسته در ضلع غربی تنگ چوگان به کلی شکسته شد و از بدنه کوه جدا شده است.

نقش برجسته تنگ چوگان

خبرنگار مهر نیز قصد داشت از وضعیت فعلی نفش برجسته تصویربرداری کند که با ممانعت افراد حاضر در جوار نقش برجسته مواجه شد به همین منظور عکسبرداری فقط از فاصله دور از اثر امکان پذیر شده است.

عضو شورای مرکزی انجمن هم اندیشان جوان پیش از این به خبرنگار مهر گفته بود که وقوع چنین مشکلی(تخریب این نقش برجسته) گرچه در مجموعه باستانی تنگ چوگان بسیار نادر است اما به دلیل شرایط نامطلوب حفاظتی و همچنین ناکافی بودن نیروهای حفاظتی کاملا بدیهی به نظر می رسید زیرا حفاظت از نقوش برجسته تنگ چوگان با وجود ارزش فراوان تاریخی تا به امروز به صورت کاملا سنتی و تنها با سرکشی ماموران حفاظتی صورت می گرفته است.

محسن عباسپور تصریح کرد: درتنگ چوگان مجموعا شش نقش برجسته نفیس و منحصر به فرد ساسانی داریم که در فاصله بسیار کمی از یکدیگر قرار گرفته اند و این در حالی است که یکی از آنها به هیچ وجه حتی یک حفاظ ساده هم ندارد، یکی دیگر نیز تنها با یک فنس کشی محفوظ مانده و چهار نقش برجسته دیگر که در ضلع غربی تنگ چوگان واقع شده اند یک فنس کشی ساده دارند که هر انسانی به راحتی می تواند در طول شبانه روز از این فنس کشی عبور کند.

وی ادامه داد: در اثر این آسیب تقریبا تمامی گرز شکسته شده اما شخص یا اشخاصی که چنین آسیبی را وارد کردند به هر دلیلی قطعات شکسته شده را در محل رها کرده و رفته اند. به نظر می رسد نزدیک به 20درصد از گرز به طور کلی از بین رفته باشد و در صورت استفاده از یک گروه مرمتی ماهر بتوان 80درصد باقیمانده را در جای خود نصب کرد.