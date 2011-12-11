فعالیتهای ورزش هوایی باید زیر نظر انجمن مربوطه باشد

به گزارش خبرگزاری مهر، علی قاسمی افزود: ورزشهای هوایی از جمله ورزش هایی است که نیاز به دانش، تخصصی و آمادگی جسمانی دارد که با توجه به این شرایط ،انجمن ورزشهای هوایی استان سعی دارد با برگزاری دوره های آموزشی مختلف، شرایط لازم را برای علاقه مندان به این رشته ورزشی ایجاد کند.

وی با اشاره به همکاری شهرداری و آتش نشانی در برگزاری همایش ورزشهای هوایی در سال جاری اظهار داشت: خوشبختانه این همایش مشترک با استقبال علاقه مندان برگزار شد و به اهداف خود در برگزاری این همایش دست یافتیم.

رئیس انجمن ورزشهای هوایی استان از شهرستان های کازرون، آباده، داراب، ممسنی، فسا و شیراز به عنوان شهرستانهای فعال در ورزش های هوایی نام برد و اظهار داشت: از دیگر فعالیتهای صورت گرفته توسط انجمن ورزش های هوایی طی سال جاری می توان به حضورمحمد جواد اسدی و آرش پناهی دررقابتهای آزاد جهانی ترکیه و کسب مدال از این مسابقات، شرکت در دوره های مختلف مربیگری و صدور گواهی پرواز به علاقه مندان اشاره کرد.

وی با اشاره به تاریخچه این رشته ورزشی یادآور شد: ورزشهای هوایی در ابتدا به عنوان یکی از کمیته های فدراسیون کوه نوردی فعالیت خود را آغاز کرد و از سه سال قبل نیزتحت پوشش فدراسیون انجمنهای ورزشی فعالیت دارد.

قاسمی در پاسخ به این سوال که "آیا این رشته ورزشی سابقه حضور در بین کمیته های فدراسیون ورزشهای همگانی را دارد"، افزود: این رشته ورزشی هرگز در بین رشته های تحت پوشش فدراسیون ورزشهای همگانی نبوده و هرگونه فعالیت و صدور مجوز و یا ابلاغ با این نام فاقد اعتبار است که قطعا به کمک اداره کل ورزش و جوانان استان و همچنین توجه ویژه هیئت انجمن های ورزشی و دیگر مراجع ذیصلاح، برخورد مناسب و قانونی صورت خواهد گرفت.

وی با ابراز رضایت از روند رو به رشد این رشته ورزشی در سطح استان و کشور گفت: امیدوارم با حمایتهای مسئولان و توجه علاقه مندان به قوانین ورزشهای هوایی به عنوان یکی از رشته های ورزشی جذاب و مفرح روز به روز بیش از گذشته توسعه یابد.