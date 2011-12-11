ابوذر اکبری مشاور کارگردان این فیلم در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار داشت: موضوع این فیلم در مورد دو شخصیت آسمانی و یک جوان است که درباره محرم⁯⁯الحرام تحقیق می⁯کند و بطور اتفاقی در یک پارک با یک پیرمرد آشنا می⁯شود. در ادامه داستان مسائلی برای آن جوان روشن می⁯گردد و داستان با شب شام غریبان پیوند می⁯خورد.

اکبری درباره بازیگران این فیلم کوتاه گفت: از بازیگران این فیلم می⁯توان به حسین محبتی، منصور نوربخت، محمد چوپانی و مجید تاجیک اشاره کرد.

وی در ادامه به عوامل این فیلم اشاره کرد و گفت: مشاور مذهبی این فیلم حجت⁯السلام ولی⁯زاده ، مشاور فیلم نامه محمدعلی جعفریان، منشی صحنه ایمان عمویی و دستیار دوم کارگردان و دستیار صدا به ترتیب جواد نصیری⁯فر و حسین فلاح آبادی هستند و تهیه کنند این فیلم کوتاه نیز عباس جعفری است.

اکبری در پایان افزود: این مجموعه کوتاه با مجوز رسمی اداره کل فرهنگ و ارشاد اسلامی استان البرز و اداره رادیو تلویزیونی ناجا مورد تایید قرار گرفته است و به زودی مراحل تدوین و صداگذاری آن شروع خواهد شد.

