تجمع بسیج دانشجویی دانشگاه تهران لغو شد

به گزارش خبرنگار مهر، همایش روز دانشجو به همت بسیج دانشجویی دانشگاه تهران و علوم پزشکی تهران بعد از ظهر امروز یکشنبه در تالار شهید چمران دانشکده فنی دانشگاه تهران برگزار شد.

قرار بود پس از پایان همایش روز دانشجو، بسیج دانشجویی دانشگاه تهران و علوم پزشکی تهران تا سردر اصلی این دانشگاه تجمع کنند اما فرهاد رهبر رئیس دانشگاه تهران با برگزاری این تجمع مخالفت کرد.

بنابراین گزارش سیدمحسن میرحاجی معاون سیاسی بسیج دانشجویی دانشگاه تهران و علوم پزشکی تهران در این همایش طی سخنانی خطاب به رئیس دانشگاه تهران گفت: ما لیاقت حضور در دانشگاه تهران را نداریم. لیاقت ما بسیج و مسجد است نه دانشگاه تهران.

وی در ادامه با بیان اینکه حزب الله مظلوم است، افزود: ای کاش جناب آقای رهبر به فلسفه تجمع بسیج دانشجویی دانشگاه تهران پی می بردند و آنگاه با برگزاری این تجمع مخالف می کردند.

معاون سیاسی بسیج دانشجویی دانشگاه تهران ادامه داد: ما هنوز فراموش نکرده ایم که در گذشته در همین دانشگاه تهران چه تجمعاتی برگزار شد و مخالفتی با آن صورت نگرفت.