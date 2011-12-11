به گزارش خبرگزاری مهر، از آنجائیکه تیم فوتبال آرسنال این روزها تنها با یک مهاجم به نام "رابین فن پرسی" بازی میکند، شاماخ در این فصل از رقابتها فقط 6 بار فرصت حضور در ترکیب توپچیها را پیدا کرده است.
این بازیکن مراکشی در گفتگو با "تله فوت" اظهار داشت: من 27 سالهام و نیاز دارم که بازی کنم. بدین شکل هرگز نمیتوانم به کارم ادامه دهم. از آنجا که به بوردو تعهد دارم به این تیم بازمیگردم. البته در ژانویه تیم آرسنال را ترک نمیکنم و تصمیم اصلی را در ژوئن اتخاذ خواهم کرد.
شاماخ تابستان سال گذشته به عنوان بازیکن آزاد از بوردو به آرسنال پیوست با این حال جایی در ترکیب اصلی این تیم پیدا نکرد.
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