مصرف کودهای شیمیایی در سبزیجات نیشابور کاهش پیدا می کند

به گزارش خبرگزاری مهر، غلامرضا نبوی‌نامقی با اشاره به امضای تفاهم‌نامه همکاری بین این تشکیلات و شرکت تعاونی سبزیکاران برای کاهش مصرف کودهای شیمیایی اظهارکرد: در حال حاضر سبزیجات نیشابور جزو با کیفیت‌ترین سبزی کشور بوده و میزان نیترات موجود در سبزیجات آن نسبت به سایر مناطق کشور از میزان بسیار پایینی برخوردار است اما به منظور کاهش هر چه بیشتر نیترات اجرای این طرح در دستور کار قرار گرفت.

وی بیان کرد: پس از توافقات نهایی کارشناسان مرکز تحقیقات کشاورزی خراسان رضوی با همکاری شرکت تعاونی سبزی‌کاران نیشابور، طی مراحل مختلف به مزارع شهرستان مراجعه کرده و روش‌های کاهش مصرف کودهای ازته و بهترین جایگزین آن را در قالب اجرای طرح‌های اجرایی و برگزاری کلاس‌های آموزشی به کشاوزران سبزی کار شهرستان ارائه می‌کنند.

مدیر جهادکشاورزی نیشابور با بیان اینکه سبزی‌ کاران نیشابوری برای آبیاری مزارع سبزی از آب چاه‌های عمیق استفاده می‌کنند، گفت: سبزی تولیدی این شهرستان از عطر و طعم و کیفیت بالایی برخوردار بوده و در صورت مدیریت بیشتر و جایگزینی و کاهش مصرف کود شیمیایی بر کیفیت آن افزوده می‌شود.

نبوی سطح کشت سبزیجات در نیشابور را حدود 600 هکتار اعلام و اضافه کرد: تعداد پنج هزار نفر به‌ صورت مستقیم و غیرمستقیم در این بخش اشتغال دارند و 14 هزار تن در سال سبزی تولید می‌کنند.