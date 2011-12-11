انتخابات 17 اتحادیه صنفی یزد برگزار می شود

ناصر رحیمی در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار داشت: در اجرای ماده یک آیین ‌نامه اجرایی تبصره 3 ماده 22 قانون نظام صنفی، انتخابات 17 اتحادیه صنفی شهرستان یزد در تاریخ 22 آذر ماه از ساعت 9 تا 16 در حسینیه مسجد حظیره واقع در خیابان امام خمینی (ره) برگزار می ‌شود.

وی افزود: این انتخابات که با حضور نمایندگان استانداری، سازمان صنعت، معدن و تجارت و مجمع امور صنفی یزد برگزار می‌ شود، با رای مخفی اعضای صنف، هیئت مدیره اتحادیه ‌های صنفی برای مدت چهار سال انتخاب می ‌شوند.

رحیمی اسامی این 17 اتحادیه را شامل نمایشگاه اتومبیل، ابزار فروش، آرایشگر مردانه، آرایشگر زنانه، پوشاک، آهن فروش، تعمیرکاران اتومبیل، باطری ساز، تعویض روغن، جنرال سرویس، چلوکبابی و هتلداری، اغذیه فروشان، صنایع فلزی، فخار، لوازم خانگی، کفاش و سراج و مصنوعات فلزی اعلام کرد.