تجهیز 11 پل عابرپیاده در بندرعباس به پله برقی/ اصلاح دوربرگردانها

به گزارش خبرنگار مهر، بهروز اکرمی ظهر یکشنبه در سیصد و پانزدهمین جلسه شورای شهر بیان کرد: طرح خط کشی خیابانهای شهر بندرعباس شروع شده و هنوز به بافت مرکزی نرسیده اما به زودی این طرح به اتمام می رسد.

وی ادامه داد: قرار داد تجهیز 11 پل به پله برقی در سطح شهر با بخش خصوصی بسته شده که نگهداری آن نیز به مدت 10 سال بر عهده همان شرکت خواهد بود.

مدیرعامل سازمان حمل و نقل و ترافیک شهرداری بندرعباس عنوان کرد: در راستای نگهداری و حفظ پله های برقی پلها که در حال حاضر در سطح شهر وجود دارد دوربینهای مدار بسته نصب می شود و مشکل خرابی این پلها نیز رفع خواهد شد.

اکرمی افزود: ایجاد فضای پارک حاشیه ای در خیابانهای سید جمال الدین اسد ابادی و بلوار امام (ره)انجام شده اما در این رابطه مشکلاتی وجود دارد که رفع آنها منوط به همکاری راهنمایی و رانندگی است که امیدواریم این همکاری هر چه زودتر انجام شود.

وی عنوان کرد: طرح اجرای میدان انقلاب برای ساخت و ساز به حوزه عمرانی داده شده که بار ترافیکی چهار راه مطهری را کاهش می دهد.

مدیرعامل سازمان حمل و نقل و ترافیک شهرداری بندرعباس تصریح کرد: ساخت و ساز میدان تامین اجتماعی به زودی به اتمام می رسد و همچنین مشکل دور برگردان بیمارستان شهید محمدی که باعث نارضایتی بود با ایجاد راهکارهایی به زودی رفع می شود.

طرح بازنگری دوربرگردانهای شهر بندرعباس در دستور کار

اکرمی تاکید کرد: بسیاری از دوربرگردانهای شهر در حال حاضر دچار مشکل هستند زیرا بسیاری از آنها جزو طرح های ترافیک پنج سال پیش است که با تمهیدات لازم به زودی با اجرای طرح بازسازی یا مسدود کردن آنها این مشکل نیز رفع می شود.

وی یادآورشد: درب کانالهای وسط خیابان به علت ایجاد دست انداز و نامناسب بودن با همکاری عمران شهرداری تغییر می کند.

در پایان جلسه جمشید رئیسی رئیس شورای شهر بندرعباس با تاکید بیان کرد: باید تلاش شود ترافیک و معضلات مربوط به آن در سطح شهر به حداقل رسیده که رضایت شهروندان را به همراه داشته باشد.