به گزارش خبرگزاری مهر، رادیو گفتگو در برنامه "زن امروز جامعه فردا" در ادامه بررسی مسائل حوزه زنان در این قسمت با نگاهی به سال جهاد اقتصادی فرصت‌های شغلی ایجاد شده برای زنان در این سال و اهتمام مسئولان به این مهم را مورد واکاوی قرار می‌دهد.

"زن امروز جامعه فردا" را منصوره صامتی به تهیه کنندگی فتانه سوزنده سردبیری می‌کند. این برنامه روز سه شنبه 22 آذر ساعت 16 روی موج اف ام ردیف 5/103 از رادیو گفت و گو پخش می‌شود.

"بوی سیب" بین المللی شد

- پایگاه اطلاع رسانی پنجمین طرح ملی وبلاگ نویسی "بوی سیب" با زبان‌های زنده و پر مخاطب دنیا فعال شد. مجتبی تونه‌ای دبیر این طرح گفت: با توجه به اضافه شدن بخش بین الملل به طرح ملی وبلاگ نویسی "بوی سیب" و فراهم شدن زمینه مشارکت فعال علاقمندان به فرهنگ عاشورا با ملیّتها و زبان‌های مختلف، سایت بوی سیب با چهار زبان فارسی، عربی، انگلیسی و اُردو فعال شد.

- حسین حقایق گزارشگر برنامه "فرهنگ مردم" رادیو ایران که سالها برای حفظ و احیاء فرهنگ مردم و فولکور این مرزو بوم تلاش می‌کرد درگذشت.

وی که از سال 62 تا به امروز گزارشگر این برنامه بوده و عمر و تلاش خود را روی این کار گذاشته و گزارش‌های زیادی از آواها و نواها در آرشیو این برنامه از او به یادگار مانده شب گذشته به علت بیماری فوت کرد.

- "عقیق وعتیق" رادیو جوان چهارشنبه 23 آذر به نقل حکایت جنگ عمرو لیث دومین پادشاه سلسله صفاریان و امیر اسماعیل سامانی می‌پردازد.

پخش یکی از داستان‌های "عاشیق"

- نمایش رادیویی "سارای" در برنامه رادیویی " جغرافیای قصه" به سردبیری و تهیه کنندگی طیبه محمد علی روی آنتن می‌رود. احمد وکیلیان مجری کارشناس این برنامه و محمد جعفری قنواتی کارشناس مهمان این برنامه هستند.

حمید منوچهری بخش نمایشی این قسمت "جغرافیای قصه" را کارگردانی می‌کند که یکی از داستان‌های "عاشیق" آذربایجان غربی نوشته سعیده برزگر تحت عنوان "سارای" است و ایوب آقاخانی ، سیما رستگاران، رامین پورایمان، صفا آقاجانی، علی میلانی و... در آن به ایفای نقش پرداخته‌اند.