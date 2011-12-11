بالاترین معیار دموکراسی جهان متعلق به ایران است

به گزارش خبرگزاری مهر، جلال منکرسی گفت: بالاترین تراز و معیار دموکراسی جهان متعلق به نظام مقدس جمهوری اسلامی ایران است که خوشبختانه با پیوند عمیق مردم و مسؤلان نظام تجلی انتخابات نمونه بارزی از این پیوند ناگسستنی است.

معاون سیاسی و امنیتی استانداری کرمانشاه، با اشاره به حضور حداکثری و پر رنگ آحاد مردم در نهمین دوره انتخابات مجلس شورای اسلامی، افزود: برگزاری انتخابات سالم و به دور از سلیقه های شخصی از اهداف مسئولان برگزاری انتخابات در سطح کشور است.

رئیس ستاد انتخابات استان کرمانشاه در پایان تاکید کرد: انتخاب افراد صالح و امین مردم، ضمانتی بر صحت انتخابات و پایداری نظام دمکراتیک ایران اسلامی است.

