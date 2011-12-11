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۲۰ آذر ۱۳۹۰، ۱۶:۵۲

منکرسی:

بالاترین معیار دموکراسی جهان متعلق به ایران است

بالاترین معیار دموکراسی جهان متعلق به ایران است

کرمانشاه ـ خبرگزاری مهر: معاون سیاسی و امنیتی استانداری کرمانشاه گفت: بالاترین معیار دموکراسی جهان متعلق به نظام مقدس جمهوری اسلامی ایران است.

به گزارش خبرگزاری مهر، جلال منکرسی گفت: بالاترین تراز و معیار دموکراسی جهان متعلق به نظام مقدس جمهوری اسلامی ایران است که خوشبختانه با پیوند عمیق مردم و مسؤلان نظام تجلی انتخابات نمونه بارزی از این پیوند ناگسستنی است.

معاون سیاسی و امنیتی استانداری کرمانشاه، با اشاره به حضور حداکثری و پر رنگ آحاد مردم در نهمین دوره انتخابات مجلس شورای اسلامی، افزود: برگزاری انتخابات سالم و به دور از سلیقه های شخصی از اهداف مسئولان برگزاری انتخابات در سطح کشور است.

رئیس ستاد انتخابات استان کرمانشاه در پایان تاکید کرد: انتخاب افراد صالح و امین مردم، ضمانتی بر صحت انتخابات و پایداری نظام دمکراتیک ایران اسلامی است.
 

کد مطلب 1480828

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