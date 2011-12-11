کشاورزان بوشهری فقط تا پایان آذر فرصت دارند

به گزارش خبرنگار مهر، سید محسن معروف بعد از ظهر یکشنبه در جمع خبرنگاران اظهارداشت: 30 آذرماه ، آخرین فرصت ثبت نام کشاورزان و بهره بردارانی است که به سوخت کشاورزی با نرخ حمایتی 1500 ریالی نیاز دارند .

وی افزود : بر اساس نامه معاون برنامه ریزی ، توسعه منابع و امور اقتصادی وزارت کشور از ابتدای دیماه سال جاری ، فقط به بهره بردارانی که در سامانه شناسایی اطلاعات مصرف کنندگان در بخش کشاورزی ثبت نام کرده اند سوخت حمایتی تعلق می گیرد .

معاون برنامه ریزی و امور اقتصادی سازمان جهاد کشاورزی استان بوشهر اظهار داشت : کشاورزان و بهره بردارانی که تا کنون در سامانه فوق الذکر ثبت نام و یا تکمیل اطلاعات نکرده اند می بایست حداکثر تا پایان آذرماه نسبت به ثبت نام و یا تکمیل اطلاعات خود اقدام کنند.