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۲۰ آذر ۱۳۹۰، ۱۶:۴۵

برای استفاده از سوخت حمایتی/

کشاورزان بوشهری فقط تا پایان آذر فرصت دارند

کشاورزان بوشهری فقط تا پایان آذر فرصت دارند

بوشهر- خبرگزاری مهر: معاون برنامه ریزی و امور اقتصادی سازمان جهاد کشاورزی استان بوشهر گفت: کشاورزان بوشهری فقط تا پایان آذر فرصت دارند برای استفاده از سوخت حمایتی در سامانه شناسایی اطلاعات مصرف کنندگان در بخش کشاورزی ثبت نام کنند.

به گزارش خبرنگار مهر، سید محسن معروف بعد از ظهر یکشنبه در جمع خبرنگاران اظهارداشت: 30 آذرماه ، آخرین فرصت ثبت نام کشاورزان و بهره بردارانی است که به سوخت کشاورزی با نرخ حمایتی 1500 ریالی نیاز دارند .

وی افزود : بر اساس نامه معاون برنامه ریزی ، توسعه منابع و امور اقتصادی وزارت کشور از ابتدای دیماه سال جاری ، فقط به بهره بردارانی که در سامانه شناسایی اطلاعات مصرف کنندگان  در بخش کشاورزی ثبت نام کرده اند سوخت حمایتی تعلق می گیرد .

معاون برنامه ریزی و امور اقتصادی سازمان جهاد کشاورزی استان بوشهر اظهار داشت : کشاورزان و بهره بردارانی که تا کنون در سامانه فوق الذکر ثبت نام و یا تکمیل اطلاعات نکرده اند می بایست حداکثر تا پایان آذرماه نسبت به ثبت نام و یا تکمیل اطلاعات خود اقدام کنند.

معروف یادآور شد: عدم تامین سوخت به نرخ حمایتی 1500 ریالی در انتظار متقاضیانی است که تا کنون در سامانه فوق الذکر ثبت نام و یا تکمیل اطلاعات نکرده اند .

کد مطلب 1480832

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