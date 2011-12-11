روحانیون در مقابله با جنگ نرم دشمن پیشگام باشند

به گزارش خبرگزاری مهر، حجت الاسلام سید محمد حسینی شاهرودی در جریان دیدار با طلاب و روحانیون شهرستان قروه اظهار داشت: روحانیون به دلیل جایگاهی که در جامعه دارند باید پیشگام و پیشرو مقابله با جنگ نرم دشمن باشند و از تمامی ظرفیتهای موجود در این بخش بهره برداری کنند.

وی با اشاره به فعالیتهای فرقه ضاله وهابیت استان کردستان و دیگر نقاط کشور بیان کرد: روحانیون باید با بصیرتی آگاه و رویکری مناسب به مقابله با جنگ نرم دشمن پرداخته و موجبات توفیق اسلام در مقابله با فرقه های گمراه کننده را فراهم سازند.

نماینده ولی فقیه در استان کردستان گفت: وظیفه روحانیون در جامعه سنگین و خطیر است و اهمال در امر تبلیغ موجب گسستگی و ایجاد شکاف در بین جامعه و دین می شود و به همین دلیل باید با جدیت هر چه تمامتر در راستای ترویج آموزه های دینی و اسلامی در جامعه گام بردارند.

حجت الاسلام حسینی شاهرودی برگزاری نشستهای مختلف با طلاب و روحانیون را در پیشبرد امور فرهنگی، مذهبی و تبلیغی در سطح استان ضروری دانست و گفت: همچنان که مقام معظم رهبری، کردستان را یک استان فرهنگی عنوان کردند باید برای معرفی ظرفیتهای این استان در حوزه های فرهنگی تلاش کرد.

در این دیدار که مسئولان اداره تبلیغات اسلامی شهرستان قروه، رئیس اداره اوقاف و امور خیریه این شهرستان نیز حضور داشتند، یکی از روحانیون به نمایندگی از طلاب شهرستان گزارشی مختصر درباره اوضاع طلاب و روحانیون قروه را ارائه کرد.