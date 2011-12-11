کتابچه "رثای عشق" در چهارمحال و بختیاری چاپ و توزیع شد

به گزارش خبرگزاری مهر، حجت‌الاسلام مراد یوسفی اظهار داشت: بدون شک انقلاب عاشورا احیاگر دین بود و نگرش در فلسفه وجودی عاشورا بیدار کننده ملل مسلمان در تمامی اعصار است.

وی از چاپ و توزیع کتابچه رثای عشق در این استان خبر داد و افزود: این کتابچه به گوشه‌های از واقعه کربلا و جان‌فشانی‎های شهیدان نینوا پرداخته است.

مسئول دبیرخانه کانونهای مساجد چهارمحال و بختیاری ادامه داد: برگزاری مراسمهای سوگواری سرور و سالار شهیدان و تهیه و توزیع بروشور کربلا بهتر از بهشت نیز از دیگر برنامه‌ها و اقدامات این کانون در ایام ماه محرم و صفر است.

وی تصریح کرد: فرهنگ غنی عاشورا پشتوانه عظیمی برای مقابله با جنگ نرم دشمن است و در این میان کانونهای مساجد می‎توانند از طریق انتقال این فرهنگ به نسل جوان گام مهمی در این راستا بردارند.