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۲۰ آذر ۱۳۹۰، ۱۵:۴۴

حجت‌الاسلام یوسفی:

کتابچه "رثای عشق" در چهارمحال و بختیاری چاپ و توزیع شد

کتابچه "رثای عشق" در چهارمحال و بختیاری چاپ و توزیع شد

شهرکرد - خبرگزاری مهر: مسئول دبیرخانه کانونهای مساجد چهارمحال و بختیاری از چاپ و توزیع کتابچه "رثای عشق" به مناسبت ایام سوگواری ماه محرم و صفر در این استان خبر داد.

به گزارش خبرگزاری مهر، حجت‌الاسلام مراد یوسفی اظهار داشت: بدون شک انقلاب عاشورا احیاگر دین بود و نگرش در فلسفه وجودی عاشورا بیدار کننده ملل مسلمان در تمامی اعصار است.

وی از چاپ و توزیع کتابچه رثای عشق در این استان خبر داد و افزود: این کتابچه به گوشه‌های از واقعه کربلا و جان‌فشانی‎های شهیدان نینوا پرداخته است.

مسئول دبیرخانه کانونهای مساجد چهارمحال و بختیاری ادامه داد: برگزاری مراسمهای سوگواری سرور و سالار شهیدان و تهیه و توزیع بروشور کربلا بهتر از بهشت نیز از دیگر برنامه‌ها و اقدامات این کانون در ایام ماه محرم و صفر است.

وی تصریح کرد: فرهنگ غنی عاشورا پشتوانه عظیمی برای مقابله با جنگ نرم دشمن است و در این میان کانونهای مساجد می‎توانند از طریق انتقال این فرهنگ به نسل جوان گام مهمی در این راستا بردارند.

کد مطلب 1480836

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