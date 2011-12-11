اعضای هیئت علمی دانشگاه پیام نور تفت 20 طرح تحقیقاتی اجرا کردند

اکبر ذوالفقاری در گفتگو با خبرنگار مهر، اعتبار این طرحها را افزون بر 400 میلیون ریال اعلام کرد و اظهار داشت: این طرحها در زمینه های نانو ذرات نقره، بیولوژی، ادبیات اساطیری ایران و جهان، ریاضی و آمار، زمین شناسی، زیست شناسی، مدیریت سازمانها، گیاهان اساطیری، حقوق مدنی، اقتصاد کشورهای جنوب شرق آسیا و حسابداری اجرا شده است.

وی چاپ مقالات اعضای هیئت علمی دانشگاه پیام نور مرکز تفت در مجلات علمی خارجی را از دیگر فعالیتهای پژوهشی این مرکز دانشگاهی در مدت یاد شده عنوان و تصریح کرد: علاوه بر این، اعضای هیئت علمی این مرکز دانشگاهی موفق شدند به منظور تبادل تجربیات علمی در چندین کنفرانس علمی بین المللی شرکت کنند.

ذوالفقاری از ثبت دو اختراع در مدت یاد شده خبر داد و افزود: یکی از این اختراعات با همت اعضای هیئت علمی و یکی از آنها نیز با تلاش دانشجوی این مرکز دانشگاهی به ثبت رسیده است.