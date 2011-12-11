بخشودگی 18 درصدی پرداخت نقدی مطالبات شهرداری تهران

به گزارش خبرنگار مهر، در ابتدای این جلسه مهدی چمران رئیس شورای شهر تهران با اشاره به حرکت غرور آفرین نیروهای مسلح جمهوری اسلامی در نشاندن هواپیمای تجسسی بدون سرنشین آمریکایی پهپاد گفت: این حرکت یک افتخار بزرگی است برای ملت ایران چرا که دشمنان اسلام به خصوص استکبار جهانی به ضرورت و عظمت و توانمندی نظامی و مهندسی نیروهای غرور آفرین نظامی ایران اسلامی پی می برد.

در ادامه جلسه لایحه اصلاحیه مصوبه مجوز تقسیط و چگونگی اخذ مطالبات شهرداری تهران مورد بررسی قرار گرفت که در نهایت به تصویب اعضای شورای شهر رسید.

در جریان بررسی این لایحه رسول خادم رئیس کمیسیون برنامه و بودجه شورای شهر ضمن تشریح روند بررسی این لایحه در کمیسیون بودجه تصریح کرد: براساس پیشنهاد شهرداری، کمیسیون برنامه و بودجه نیز میزان بخشودگی 16 درصدی مودیان خوش حساب را تائید و زمان بندی آن را نیز تا پایان شهریور ماه سال 91 پیشنهاد می دهد.

حسن بیادی نایب رئیس شورای شهر تهران با انتقاد نسبت به نحوه اجرای این مصوبه خاطر نشان کرد: روح مصوبه شورای شهر این بود که ارباب رجوع تصمیم بگیرد که بدهی خود را به صورت نقد یا اقساط پرداخت کند،نه شهرداری. اما در جریان اجرا، این شهرداری تهران است که تصمیم می گیرد که مطالبات مردم را به صورت نقد یا اقساط دریافت کند.

وی همچنین با اشاره به دخالت بی مورد شهرداریها در تقسیط عوارض، افزود: متاسفانه شهرداری به مردم ابلاغ نمی کند که می توانند عوارض خود را به صورت تقسیط پرداخت کنند تا جایی که امکان دارد مودی را به پرداخت نقدی تشویق می کنند که با این شرایط برخی از مودیان که توان مالی خوبی هم ندارند دچار مشکل می شوند .

چمران نیز با تایید سخنان بیادی یادآور شد: افرادی به شورای شهر مراجعه کرده اند که خواستار پرداخت مطالبات خود در 24 قسط هستند ولی شهرداری به آنها اطلاعات نادرست داده و می گوید که به صورت اقساط 12 یا 15 ماهه می توانند عوارض خود را پرداخت کنند در صورتی که طبق مصوبه شورای شهر برای مردم عادی تا 24 قسط و برای خانواده ایثارگران و شهدا 36 قسط مجاز است.

محمد علی نجفی عضو کمیسیون برنامه و بودجه شورای شهر تهران در خصوص این مصوبه با اشاره به اینکه شهرداری خلاف نکرده است گفت: در مصوبه شورای شهر به شهرداری تهران اجازه داده شده است که مطالبات خود را تا اقساط 24 ماهه یا 36 ماهه دریافت کند بنابراین شهرداری خلافی مرتکب نشده است.

وی در ادامه پیشنهاد داد به جای اینکه شهرداری مجاز به انجام این کار باشد باید موظف شود تا از بروز مشکلات اینچنینی جلوگیری شود. در نهایت لایحه مذکور به تصویب رسید که براساس اصلاحیه ماده واحده این لایحه شهرداری تهران به منظور تشویق مودیان و تسریع در پرداخت مطالبات خود و براساس درخواست مودیان موظف است از تاریخ ابلاغ این مصوبه تا پایان شهریور ماه سال 91 نرخ تسهیلات مندرج در تبصره سوم مصوبه مجوز تقسیط و چگونگی اخذ مطالبات شهرداری تهران را به میزان 18 درصد اعمال کند.

همچنین بر اساس این مصوبه جدول میزان مطالبات شهرداری و درصد پیش پرداخت نقدی بر مبنای بدهی نیز تغییر کرد چرا که این جدول مربوط به زمان تصویب این لایحه در سال 82 بود و با توجه به بالا رفتن ارقام عوارض و بدهی ها این جدول نیز دست خوش تغییر شد. بنابراین براساس این جدول و بر مبنای میزان بدهی مطالبات تاسقف 500 میلیون ریال ، معادل 20 درصد ، از 500 میلیون ریال تا یک میلیارد ریال معادل 30 درصد و از یک میلیارد ریال تا سقف یک میلیارد و 500 میلیون ریال 40 درصد پیش پرداخت نقدی پرداخت می شود و از یک میلیارد و 500 میلیون ریال به بالا نیز پرداخت 50 درصد پیش پرداخت نقدی ضروری است.

در این جلسه همچنین لایحه پیشنهاد و معرفی مازیار حسینی معاون فنی وعمرانی و جعفر هاشمی تشکری معاون حمل و نقل و ترافیک شهرداری تهران برای عضویت در شورای سازمان عمران مناطق شهرداری تهران بررسی شد که به تصویب رسید.