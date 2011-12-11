معرفی شهردار جدید ماهدشت تا دو هفته دیگر

رئیس شورای اسلامی شهر ماهدشت در گفتگو با خبرنگار مهر در خصوص دلایل استعفای مهندس داود جعفری، شهردار مستعفی ماهدشت را خستگی پس از خدمت سه ساله عنوان کرد، گفت: به موجب استعفای شهردار ماهدشت که یک ماه پیش صورت گرفت، به طور موقت آقای داود صادقی به سمت سرپرست شهرداری منصوب شده است و تا دو هفته آینده نیز شهردار جدید معرفی خواهد شد.
رمضان ابراهیمزاده در پاسخ به پرسش خبرنگار مهر که اولویتهای کاری شهردار جدید چه خواهد بود گفت: مشکلی که اکثر شهرهای کوچک دارند بحث کارهای اداری آنهاست، اولین خواسته ما از شهردار جدید بحث اتوماسیون کامل شهرداری است تا از بروکراسی و کاغذبازی تا حد ممکن جلوگیری شود تا در نتیجه آن خدمترسانی به ارباب رجوع تسریع یابد و مراجعه کنندگان از روند کارشان در شهرداری اطلاع داشته باشند و تسهیل در روابط با شهرداری ایجاد شود.
ابراهیمزاده افزود: اولویت بعدی ما با توجه به اینکه ماهدشت از لحاظ حوزه خدمت رسانی به رغم جمعیت کم از بزرگترین شهرهای استان است بهبود عملیات عمرانی شهر است، باید در حوزه عمران بهتر کار شود و بایستی شهرداری به سمت درآمدهای مستمر حرکت کند.
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