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۲۰ آذر ۱۳۹۰، ۱۶:۰۱

معرفی شهردار جدید ماهدشت تا دو هفته دیگر

معرفی شهردار جدید ماهدشت تا دو هفته دیگر

کرج - خبرگزاری مهر: رئیس شورای اسلامی شهر ماهدشت گفت: شهردار جدید شهر ماهدشت تا دو هفته دیگر معرفی خواهد شد.

رئیس شورای اسلامی شهر ماهدشت در  گفتگو با خبرنگار مهر در خصوص دلایل استعفای مهندس داود جعفری، شهردار مستعفی ماهدشت را خستگی پس از خدمت سه ساله عنوان کرد، گفت: به موجب استعفای شهردار ماهدشت که یک ماه پیش صورت گرفت، به طور موقت آقای داود صادقی به سمت سرپرست شهرداری منصوب شده است و تا دو هفته آینده نیز شهردار جدید معرفی خواهد شد.

رمضان ابراهیم⁯زاده در پاسخ به پرسش خبرنگار مهر که اولویت⁯های کاری شهردار جدید چه خواهد بود گفت: مشکلی که اکثر شهرهای کوچک دارند بحث کارهای اداری آنهاست، اولین خواسته ما از شهردار جدید بحث اتوماسیون کامل شهرداری است تا از بروکراسی و کاغذ⁯بازی تا حد ممکن جلوگیری شود تا در نتیجه آن خدمت⁯رسانی به ارباب رجوع تسریع یابد و مراجعه کنندگان از روند کارشان در شهرداری اطلاع داشته باشند و تسهیل در روابط با شهرداری ایجاد شود.

ابراهیم⁯زاده افزود: اولویت بعدی ما با توجه به اینکه ماهدشت از لحاظ حوزه خدمت رسانی به ⁯رغم جمعیت کم از بزرگترین شهرهای استان است بهبود عملیات عمرانی شهر است، باید در حوزه عمران بهتر کار شود و بایستی شهرداری به سمت درآمدهای مستمر حرکت کند.

کد مطلب 1480840

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