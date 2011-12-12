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۲۱ آذر ۱۳۹۰، ۹:۴۷

جایگاه گفتگو در خانواده/

مدرنیته گستره خانواده را کوچک کرده است

مدرنیته گستره خانواده را کوچک کرده است

استاد مطالعات دینی دانشگاه آرکانزاس مرکزی آمریکا با اشاره به اینکه مدرنیته باعث شده خانواده شبکه‌ای، به خانواده هسته‌ای تبدیل شود گفت: بنیان روابط خانوادگی عشق است.

دکتر کلایتون کراکت استاد مطالعات دینی دانشگاه آرکانزاس مرکزی آمریکا در مورد جایگاه گفتگو در خانواده به خبرنگار مهر گفت: خانواده کانونی بسیار مهم و قابل توجه است، این کانون در حوزه‌هایی چون اجتماعی، سیاسی و دینی تأثیرگذار است.

وی افزود: در جامعه مدرن اتفاقی که افتاده این است که جامعه بخش بخش شده، این اتفاق به معنای این است که خانواده کوچک و کوچکتر شده و تا جایی پیش رفته و تا حدی دچار انقباض شده که از آن به عنوان خانواده هسته‌ای نام برده می‌شود.

کراکت تصریح کرد: در دنیای مدرن خانواده کوچک و کوچکتر می‌شود و از آن خانواده‌های شبکه‌ای و گسترده دیگری خبری نیست. خانواده‌های شبکه‌ای باعث می‌شد نظامی حمایتی از خانواده شکل بگیرد، هر چه خانواده کوچک شده و به سمت خانواده هسته‌ای حرکت کند در این صورت منزوی و آسیب پذیر می‌شود.

استاد دانشگاه آرکانزاس تأکید کرد: هر چه خانواده آسیب پذیرتر باشد در این صورت تأثیری که از رسانه‌ها و مظاهر تکنولوژی دریافت می‌کنند بیشتر است. چنین خانواده‌ای در مورد مصرف و سبک زندگی بسیار متأثر از رسانه‌ها خواهد بود. در واقع وجود چنین خانواده‌هایی مصرف کنندگان نظام سرمایه‌داری را به وجود می‌آورد.

کد مطلب 1480842

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