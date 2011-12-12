مدرنیته گستره خانواده را کوچک کرده است

دکتر کلایتون کراکت استاد مطالعات دینی دانشگاه آرکانزاس مرکزی آمریکا در مورد جایگاه گفتگو در خانواده به خبرنگار مهر گفت: خانواده کانونی بسیار مهم و قابل توجه است، این کانون در حوزه‌هایی چون اجتماعی، سیاسی و دینی تأثیرگذار است.

وی افزود: در جامعه مدرن اتفاقی که افتاده این است که جامعه بخش بخش شده، این اتفاق به معنای این است که خانواده کوچک و کوچکتر شده و تا جایی پیش رفته و تا حدی دچار انقباض شده که از آن به عنوان خانواده هسته‌ای نام برده می‌شود.

کراکت تصریح کرد: در دنیای مدرن خانواده کوچک و کوچکتر می‌شود و از آن خانواده‌های شبکه‌ای و گسترده دیگری خبری نیست. خانواده‌های شبکه‌ای باعث می‌شد نظامی حمایتی از خانواده شکل بگیرد، هر چه خانواده کوچک شده و به سمت خانواده هسته‌ای حرکت کند در این صورت منزوی و آسیب پذیر می‌شود.

استاد دانشگاه آرکانزاس تأکید کرد: هر چه خانواده آسیب پذیرتر باشد در این صورت تأثیری که از رسانه‌ها و مظاهر تکنولوژی دریافت می‌کنند بیشتر است. چنین خانواده‌ای در مورد مصرف و سبک زندگی بسیار متأثر از رسانه‌ها خواهد بود. در واقع وجود چنین خانواده‌هایی مصرف کنندگان نظام سرمایه‌داری را به وجود می‌آورد.