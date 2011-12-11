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۲۰ آذر ۱۳۹۰، ۱۷:۳۲

"شبهای تابان" به تصویر کشیده شد

"شبهای تابان" به تصویر کشیده شد

یزد - خبرگزاری مهر: معاونت سیمای شبکه تابان در شبهای زمستانی کویر دارالعباده یزد، برنامه تلویزیونی "شبهای تابان" را از طریق امواج به خانه های مردم استان یزد می برد.

به گزارش خبرگزاری مهر، برنامه تلویزیونی شبهای تابان به طور زنده هر شب با طرح موضوعات مختلف اجتماعی، فرهنگی، اقتصادی و ... با حضور استادان،هنرمندان و صاحب نظران در موضوعات مختلف به بحث و تبادل نظر می پردازد.

شبهای تابان با آیتم هایی از جمله "حرف اول" شامل سخن بزرگان و ائمه، "صمیمانه" شامل گفتگوی صمیمانه با هنرمندان و افراد مختلف در زمینه شغل و حرفه ای که انجام می دهند، "از نگاه دوربین" که نگاه عکاس را در موضوعات مختلف با عکس های برگزیده به نمایش می گذارند، "مرور مطبوعات" که تیتر و عناوین برجسته مطبوعات را مطرح می‌ کند و " حرف آخر" شامل قرائت فرازهایی از صحیفه سجادیه مهمان علاقمندان خواهد بود.

تهیه کنندگی این برنامه را سیدمحسن شمس الدینی، کارگردان آن را محسن عباسی، تصویربرداری آن را محمدرضا کشفی  و اجرای آن را حسین درستکار بر عهده دارند.

طاهر پیشوایی، مخدومی و حسین زاده نیز به ترتیب صدابرداری، تدوین و دستیاری تهیه این ویژه برنامه را بر عهده دارند.

شبهای تابان هر شب ساعت 21 و 45 دقیقه به طور زنده از سیمای شبکه تابان پخش می شود.

کد مطلب 1480846

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