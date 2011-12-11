"شبهای تابان" به تصویر کشیده شد

به گزارش خبرگزاری مهر، برنامه تلویزیونی شبهای تابان به طور زنده هر شب با طرح موضوعات مختلف اجتماعی، فرهنگی، اقتصادی و ... با حضور استادان،هنرمندان و صاحب نظران در موضوعات مختلف به بحث و تبادل نظر می پردازد.

شبهای تابان با آیتم هایی از جمله "حرف اول" شامل سخن بزرگان و ائمه، "صمیمانه" شامل گفتگوی صمیمانه با هنرمندان و افراد مختلف در زمینه شغل و حرفه ای که انجام می دهند، "از نگاه دوربین" که نگاه عکاس را در موضوعات مختلف با عکس های برگزیده به نمایش می گذارند، "مرور مطبوعات" که تیتر و عناوین برجسته مطبوعات را مطرح می‌ کند و " حرف آخر" شامل قرائت فرازهایی از صحیفه سجادیه مهمان علاقمندان خواهد بود.

تهیه کنندگی این برنامه را سیدمحسن شمس الدینی، کارگردان آن را محسن عباسی، تصویربرداری آن را محمدرضا کشفی و اجرای آن را حسین درستکار بر عهده دارند.

طاهر پیشوایی، مخدومی و حسین زاده نیز به ترتیب صدابرداری، تدوین و دستیاری تهیه این ویژه برنامه را بر عهده دارند.



شبهای تابان هر شب ساعت 21 و 45 دقیقه به طور زنده از سیمای شبکه تابان پخش می شود.