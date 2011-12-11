قاچاق کالای دخانی در کشور 20 درصد کاهش یافت

به گزارش خبرنگار مهر، مصطفی کربلایی ظهر یکشنبه در همایش آموزشی مبارزه با قاچاق کالاهای دخانی در مرکز استان خراسان شمالی، اظهار داشت: در سال گذشته 40 درصد از میزان مصرف کالاهای دخانی در کشور به صورت قاچاق بود که این میزان در سال جاری به 20 درصد کاهش رسیده است.

وی تصریح کرد: در سال گذشته 62 میلیارد نخ سیگار توسط مردم استعمال شد که از این میزان استعمال 20 میلیارد نخ سیگار قاچاق بوده است.

وی در خصوص کشفیات کالاهای دخانی قاچاق در سال جاری نیز گفت: کشفیات کالای دخانی قاچاق در سال جاری در مقایسه با سال 89 کاهش چشمگیری داشته است.

وی دلایل کاهش کشفیات کالای های قاچاق دخانی در کشور را، جایگزینی کالاهای وارداتی عنوان کرد.

این مسئول در ادامه از امحاء پنج هزار تن کالای دخانی در آینده نزدیک در استان تهران خبر داد و اظهار داشت : در سال گذشته در استان کردستان شش هزار کارتن سیگار و در استان آذربایجان غربی نیز800 کارتن سیگار امحاء شد.

وی افزود: امروز نیز به طور نمادین در استان خراسان شمالی 500 هزار نخ سیگار و 17 هزار و 500 بسته ناس امحاء می شود.

معاون سیاسی امنیتی استاندارای خراسان شمالی نیز در این همایش گفت: باید از تمام ظرفیت های موجود کشور در بحث مبارزه با قاچاق کالاهای دخانی بهرمند شویم.

سید کریم سجادی ارتقاء فرهنگ عمومی و نهادینه سازی قبح مصرف سیگار و قاچاق کالا در کشور را ضروری خواند و گفت: باید از ظرفیت بسیج ، علماء و ائمه جمعه در پیشگیری از مصرف سیگار و مبارزه با قاچاق کالاهای دخانی استفاده کنیم.