موج بیداری به عربستان خواهد رسید/ 5جبهه علیه ایران فعال است

به گزارش خبرنگار مهر، محمد جواد لاریجانی عصر امروز یکشنبه در همایش روز دانشجو که در سالن شهیدچمران دانشکده فنی دانشگاه تهران برگزار شد، دانشگاه را محیطی برای کسب دانش و بصیرت دانست و گفت: دانشجویان باید بنیه علمی و بصیرت خود را کامل کنند ضمن آنکه به شما دانشجویان توصیه می کنم درس بخوانید.

وی افزود: بصیرت اصطلاحی است که مظلوم واقع شده است و اگر به خوبی آن را بررسی کنیم متوجه می شویم که در محیط دانشگاه روشنفکری در درجه اول و بصیرت در درجه دوم قرار گرفته است در صورتی که بصیرت ریشه قرآنی دارد اما روشنفکری مفهومی است آویزان.

لاریجانی در ادامه در خصوص بصیرت سیاسی افزود: این بصیرت را باید در سه رکن اساسی و مهم تعریف کرد. رکن اول تشخیص وضعیت است باید وضعیت را به خوبی بررسی کنیم تا متوجه شویم در چه وضعیتی قرار داریم و اگر این وضعیت را به خوبی درک نکنیم نمی توانیم ارکان بعدی را درست تشخیص دهیم.

وی با بیان اینکه نکته دوم بصیرت مسئولیت شناسی است، افزود: ممکن است کارهای متعددی بوجود بیاید اما باید بدانیم کدام کار ضروری است تا بتوانیم آن را انجام دهیم.

به گفته لاریجانی ، قیام در زمان مشخص و معین خود سومین رکن در بصیرت سیاسی شناخته می شود.

دبیر ستاد حقوق بشر قوه قضائیه با بیان اینکه باید نقطه مرجعی را برای فعالیت های خود در نظر بگیریم تصریح کرد: نقطه مرجع برای نسل جوان امروز گفتمان انقلاب و افکار حضرت امام خمینی (ره) است و اگر بر اساس آدرس دیگری حرکت کنیم نمی توانیم راه و مسیر را به درستی تشخیص دهیم.

لاریجانی خاطرنشان کرد: در زمانی که دوم خردادی ها در قدرت بودند در صدد برآمدند تا نقطه مرجع را به نهضت ملی شدن صنعت نفت بکشانند و امام را به جای مصدق معرفی کنند که این ایده از پایه و اساس غلط بود البته بنده بر این باورم که نمی توان ایران باستان و یا کوروش را نیز به عنوان نقطه مرجع معرفی کرد چرا که این آدرس غلط است.

وی افزود: امروز انقلاب اسلامی ایران به عنوان کشوری قدرتمند در منطقه شناخته می شود و این برای ما افتخار است اما باید توجه کرد که مهمترین دستاورد انقلاب تجربه است که به دست امده است چرا این تجربه دارای ابعاد بسیار مهمی است.

لاریجانی در ادامه سخنانش با اشاره به گرایشات مختلفی که نسبت به اسلام ارائه می شودافزود: گروههای مختلفی دیدگاههایی را نسبت به اسلام ارائه می دهند. برخی از این گروهها بر این باورند که اسلام کهنه شده است و دیگر احکام آن قابل اجرا نیست.



گروهی دیگر اسلام را قبول دارند اما معتقدند اسلام بیش از اندازه خوب است و باید امام زمان ظهور کند تا آن را اجرا کند به همین جهت اگر این گروهها را به خوبی بررسی کنیم متوجه می شویم که تمامی آنها با اسلام مخالفند اما با این حال امام خمینی (ره) در جهت تطبیق و ترویج اسلام واقعی فعالیت کرد و توانست انقلاب اسلامی را به پیروزی برساند و هم اکنون مقام معظم رهبری این مسیر را دنبال می کند.



وی همچنین به تحولات منطقه اشاره کرد وافزود: البته برخی از تحلیلگران بر این باور بودند که این تحولات فقط در ایران اتفاق افتاده است در صورتی که شاهد و ناظر آن هستیم که تحولات مردم محدود به ایران نبوده و نیست وا مروز خیزش های مردمی در منطقه به جدیت دنبال می شود.

لاریجانی با بیان اینکه جمهوری اسلامی ایران همواره از قیام مردم در منطقه استقبال می کند تصریح کرد: این حق طبیعی آنهاست که سرنوشت خود را انتخاب کنند که البته این تحولات به نفع ایران نیز هست.

وی ادامه داد: ما مخالف دخالت نظامی در کشورهای منطقه هستیم و معتقدیم عربستان اشتباه بزرگی را مرتکب شده است که نیروهای نظامی خود را وارد بحرین و یمن کرده است.

دبیر ستاد حقوق بشر قوه قضائیه تاکید کرد: بدون شک تا دو سال آینده این تغییر و تحولات به عربستان نیز خواهید رسید و شاهد موج دموکراسی در این کشور خواهیم بود.

لاریجانی در خصوص فشارهایی که از سوی اتحادیه عرب به سوریه وارد می شود نیز افزود: متاسفانه اتحادیه عرب به اسم پشتیبانی از مردم ، دولت سوریه را تحت فشار قرار داده است که این اقدام به جوک شبیه است.

وی ادامه داد: غرب بر این باور است که اقدامات منطقه به نفع ایران تمام شده است، بله این طور است تحولات به نفع جمهوری اسلامی ایران است در صورت که آمریکا شکست سنگینی را در عراق خورد و بسیاری از نیروهای خود را در این کشور از دست داد. میلیاردها تومان خرج کرد اما در نهایت منجر به خروج آمریکا از عراق شد و هم اکنون که می خواهد این کشور عربی را ترک کند کسی به استقبال آمریکا نمی آید.



دبیر ستاد حقوق بشر قوه قضائیه در بخش دیگری از سخناش به فعالیت غرب علیه جمهوری اسلامی ایران پرداخت و خاطرنشان کرد: پنج جبهه علیه ایران فعالیت می کنند که می خواهم در جمع شما دانشجویان این جبهه ها را اعلام کنم.

وی جبهه معارض در داخل را به عنوان یکی از پنج جبهه غرب علیه ایران دانست و گفت: فقط برای استکبار این موضوع مهم است که عده ای به خیابان بریزند و علیه نظام اسلامی شعار دهند. به همین جهت می خواهند جبهه معارض در داخل کشور را فعال کنند.

وی افزود: دایره تحریم جبهه دوم است که از سوی کشورهای غربی علیه ایران دنبال می شود.

لاریجانی با بیان اینکه جبهه تهاجم فکری و فرهنگی یکی دیگر از پنج جبهه غرب علیه انقلاب اسلامی است افزود: مخاطبین این جبهه نسل جوان، زنان و دختران ما هستند چرا که دشمنان می خواهند با اقدامات فرهنگی خود به زنان و دختران جوان ما حمله کنند و ارزشهای ما را نادیده بگیرند.

دبیر ستاد حقوق بشر قوه قضائیه گفت: ضربه به چهره بین المللی جمهوری اسلامی چهارمین جبهه غرب است. غرب می خواهد به اسم حقوق بشر یا به هر اسم دیگری چهره بین المللی ایران را تخریب کند.

وی با بیان اینکه البته دشمنان می خواهند ناامنی در جامعه ایجاد شود و با ترور اساتید ، توسعه علمی در کشور متوقف شود افزود: از این رو پنجمین و آخرین جبهه غرب جبهه امنیت ملی است. می خواهند با شایعاتی که ایجاد می کنند و یا ترور دانشمندان هسته ای آینده را از ایران بگیرنددر صورتی که نمی دانند اگر مجید شهریاری را ترور کردند صدها شهریاری دیگر فعالیت خود را ادامه می دهند که این دو شرط اساسی را می طلبد اولا اینکه از کار خسته نشویم و اینکه چقدر به کار اهمیت می دهیم و اگر یا علی بگوییم می توانیم امور را به خوبی پشت سر بگذاریم.