تحقیقات و پژوهشها در جامعه کاربردی شود

به گزارش خبرنگار مهر، علی اصغر عنابستانی ظهر یکشنبه در دیدار با پژوهشگران برتر این استان اظهار داشت: پیشرفت علمی کشور پیشرفت مطلوبی است و باید موانعی را که در این راه وجود دارد با تلاش فراوان آنها را رفع کرد.

وی با بیان اینکه پیشرفت کشور در مقایسه با دنیا فاصله زیادی دارد، بیان داشت: باید تلاش کرد تا فاصله پیشرفت علمی کشور تا دنیار را کم کنیم.

عنابستانی ادامه داد: وضعیت کنونی استان در عرصه تولید علم وضعیت مطلوبی است.

وی با اشاره به اینکه مبالغ فراوانی در زمینه پژوهش و تحقیقات هزینه می شود عنوان کرد: بیشتر پژوهشها و تحقیقات کاربردی نمی شود.

عنابستانی اذعان داشت: آموزش عالی در کشور گسترش خوبی داشته و باید در زمینه علم خصوصا در دانشگاهها آن را توسعه داد.

استاندار چهارمحال و بختیاری افزود: پژوهشها باید کاربردی شود تا قابل استفاده در زندگی مردم باشند.

وی با اشاره به اینکه طرح ها باید بسیار خوب و با اولویت در جامعه باشند، تصریح کرد: آموزش و پژوهش در همه عرصه ها تاثیر گذار است و پژوهش در روند توسعه بسیار مطلوب است.

عنابستانی تاکید کرد: در این استان فعالیتهای بسیاری در زمینه حمایت از پژوهشگران شده و باید تلاش کرد تا بنیاد نخبگان را در این استان راه اندازی کنیم.