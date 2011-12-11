به گزارش خبرگزاری مهر، احمد علیرضابیگی که برای افتتاح طرح های عمرانی شهرستان های کلیبر و خداآفرین به این دو شهرستان رفته بود، روند اجرایی این طرح را از نزدیک بررسی کرد.

وی در حاشیه بازدید از روند اجرایی جاده کلیبر- جانانلو گفت: با جدیت پیگیری می‌کنیم تا این طرح مهم تا قبل از پایان سال جاری به طور کامل به بهره‌برداری برسد.

علیرضابیگی پیشرفت فیزیکی جاده کلیبر- جانانلو را 90 درصد اعلام کرد و افزود: مسیر 40 کیلومتری این طرح در سال 76 کلنگ‌زنی شده بود لکن تا زمان اولین سفر استانی هیئت دولت به آذربایجان شرقی کار چندانی برای آن صورت نگرفته بود.

وی اضافه کرد: در جریان سفر اول هیئت دولت به استان دستور اجرای این طرح صادر شد و از آن به بعد به طور جدی پیگیری شده است.

وی یاد آور شد: برخی مشکلات از جهت تامین اعتبار این طرح وجود داشت که موجب شد افتتاح آن در موعد تعیین شده انجام نشود و اکنون با جدیت پیگیری می‌کنیم تا پیش از پایان سال جاری بهره‌برداری از آن صورت گیرد.

علیرضابیگی احدث جاده کلیبر - جانانلو را در توسعه ارتباطات منطقه و رونق گردشگری فوق‌العاده موثر دانست و تاکید کرد: مجموعه مدیریت استان به خصوص سازمان راه و شهرسازی و شرکت آب منطقه‌ای خود را متعهد می‌دانند تا زمان بهره‌برداری کامل از این طرح به طور جدی پیگیر اجرای آن باشند.

جاده جانانلو- کلیبر در دوقطعه و به طول حدود 40 کیلومتر و به عنوان جایگزین جاده قبلی که در اثر آبگیری سد خداآفرین زیر آب رفته، احداث می شود و تاکنون برای عملیات اجرایی آن حدود 230 میلیارد ریال هزینه شده است.

استاندار آذربایجان شرقی همچنین از سد در دست ساخت پیغام چایی در کلیبر بازدید کرد.

علیرضابیگی با حضور در محل احداث سد پیغام چایی روند اجرایی این سد مخزنی را از نزدیک بررسی کرد.

سد مخزنی پیغام چایی که در جنوب غربی شهرستان کلیبر در حال احداث است، از نوع خاکی با هسته رسی بوده و حجم مفید مخزن آن، 10.5 میلیون متر مکعب است.

با احداث این سد و شبکه آبیاری و زهکشی آن، علاوه بر تامین آب شرب مورد نیاز شهر کلیبر، امکان آبیاری هزار و 150 هکتار از اراضی و باغات پایاب و مجاور سد فراهم خواهد شد.

عملیات اجرایی سد پیغام چایی کلیبر از اواخر سال 1384 آغاز شده و برای احداث سد و سازه های وابسته آن حدود 187 میلیارد ریال اعتبار پیش بینی شده است.